Maria Galiana i Juan Meseguer, la força de dos veterans a “El Abrazo” (Goya)

Tot va començar a Avinyó. O potser millor dir que a Suècia, ja que d'aquest país és originària l'escriptora Christina Herrström, autora de “El Abrazo”, encara que també és cert que va ser a la citada ciutat francesa on Magüi Mira va veure aquesta obra i el va seduir per l'originalitat del seu plantejament. Perquè, com va dir la veterana actriu María Galiana “és molt difícil obrir camins nous al teatre”, encara que el tanc és que l'autora sueca ho va aconseguir amb una comèdia original que bé es pot incloure dins de la línia del realisme màgic i que arriba ara al Teatre Goya.











El punt de partida és ben senzill: el retrobament de dos vells amants (Rosa/ Maria Galiana i Juan/ Juan Meseguer) que mai no van arribar a arrodonir la seva relació amb l'enllumenament d'un fill. Quan es tornen a veure, troben a faltar no haver arribat a aquell punt en què un nou ésser culmina l'amor que hi ha hagut entre dues persones i en aquell moment ja és tard per aconseguir-ho. Però aquí comença la màgia de la ficció teatral amb l'aparició d'aquest fill infructuosament desitjat i que, en una accentuació del joc dramàtic, es manifesta a través de qui mai no ho hauria pogut ser: un home negre (Jimmy Roca). La realitat queda sobrepassada amb escreix pel somni que pot fer viable a la imaginació el que no va ser possible en els fets. Un joc que l'escriptora sueca ha desenvolupat posant l'accent a la tendresa que són capaços d'expressar els dos antics amants entre si i amb relació al fill desitjat i imaginat i que es materialitza en el gest que dóna títol a l'obra: El Abrazo.





Mira ha subratllat el caràcter íntim d'aquesta relació i la fondària del trauma subjacent en la seva fallida culminació. Ha explicat per això els tres excel·lents intèrprets que hem citat. Però, si ens ho permeten, voldríem destacar entre ells l'actuació de María Galiana, extraordinàriament vital en els seus esplèndids 86 anys! que es mou en escena amb soltesa, “diu” el text com els artistes de la seva generació, és a dir, de manera pausada, clara i intel·ligible, vocalitzant i sense necessitat de cridar perquè, tanmateix, se'l pugui escoltar amb tota nitidesa des de la darrera fila del teatre. Un cas excel·lent de fecunda, i esperem que molt duradora, longevitat artística i humana.