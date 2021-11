Els pros i els contres de la reforma de la nova Llei Concursal

Qualsevol ciutadà que entri a la pàgina web del Govern de l'Estat pot llegir les explicacions sobre l'Avantprojecte de Reforma de la Llei Concursal. Una reforma que des de Moncloa consideren altament beneficiosa per a tothom en qualsevol aspecte, però que no ha generat la mateixa opinió ni a les empreses ni a l'Associació Professional d'Administradors Concursals (ASPAC).





L'ESTAT CREU QUE AQUESTA LLEI CONCURSAL AFAVOREIX A LES EMPRESES







Segons relaten des del Govern central, aquesta reforma "afavoreix el refinançament de les empreses i els acords preconcursals i concilia la satisfacció dels creditors amb la recuperació de la situació de solvència empresarial”.





A més, assenyalen que “ s'atorguen majors atribucions als administradors concursals, exigint-los en conseqüència més responsabilitat, tot això per assegurar la viabilitat empresarial o, si escau, la solució més ràpida del procés concursal”. D'altra banda, indiquen que permetrà “descongestionar els jutjats mercantils”.





SALVADOR GUILLERMO (FOMENT): “POT HAVER UNA ALLAU D'EMPRESES QUE DEMANIN UN CONCURS DE CREDITORS”





Salvador Guillermo, Secretari General Adjunt de Foment del Treball /@FomentTreball





Tot i això, Salvador Guillermo, Secretari General Adjunt de Foment del Treball, ha relatat en declaracions a Catalunyapress que aquesta descongestió probablement no es veurà. Així, ha explicat que “la moratòria derivada del Covid-19 acaba el 31 de desembre i hi pot haver una allau d'empreses que demanin el concurs de creditors”. I és que tal com assenyala, sense importar quina sigui la seva situació econòmica, “la moratòria fa que no estiguin obligats a fer-ho” ara com ara.





D'altra banda, preguntat sobre què opinen les empreses d'aquest avantprojecte de llei, Guillermo ha indicat que "cal fer-se a la idea que de vegades, allò que sembla bo per a Hisenda, no és bo per al país". Així, ha ressaltat que “el que és bo per a les empreses és generar ocupació”.





No obstant, sí que creu que aquesta reforma de la llei té aspectes positius. Entre ells, destaca "el procediment especial per a pimes o la incorporació del procés electrònic i les vistes telemàtiques", cosa que com veureu a continuació, des de l'Associació Professional d'Administradors Concursals creuen que han implementat en excés.





JORDI CASTELLS (ASPAC): “LA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL HAURIA DE POTENCIAR LA FIGURA DE L'ADMINISTRADOR CONCURSAL”





Jordi Castells, membre de la Junta Directiva d'ASPAC/@ASPAC





Des de l'Associació Professional d'Administradors Concursals, per la seva banda, s'han mostrat totalment en contra d'aquesta reforma. Assenyalen que “entre les modificacions que entrarien en vigor abans del 30 de juny del 2022 destaca l'exclusió de la figura de l'administrador concursal en els procediments de la segona oportunitat i en l'anomenat 'procediment especial per a microempreses'”. Una cosa que convertiria a Espanya "en l'únic país d'Europa on l'administrador concursal és exclòs dels processos d'insolvència i és percebut com el culpable del fracàs del sistema".





En declaracions a Catalunyapress, Jordi Castells, membre de la Junta Directiva d'ASPAC, denuncia aquesta situació i apunta que “l'Avantprojecte de Reforma de la Llei Concursal hauria de potenciar la figura de l'administrador concursal, que juntament amb la transformació digital són elements principals per a la eficiència del procediment”.





A més, Castells informa que “l'avantprojecte aposta per la digitalització del procediment, en alguns casos de manera molt atrevida, ja que dóna per fet que tots els deutors i operadors del procediment tenen les habilitats digitals que la gestió del procediment requerirà, però, en canvi, no sols no potència, sinó que òbvia en alguns procediments l'administrador concursal”.





En aquesta línia, aquest membre de la directiva d'ASPAC expressa el seu malestar perquè “en el cas del procediment especial per a les microempreses, s'estableix un procediment en què només és designat un administrador concursal en casos excepcionals”. Un fet que suposa renunciar a la pràctica i experiència d'uns professionals que realitzaven, fins ara, les funcions d'estudi i anàlisi de la viabilitat, promoció de vendes d'unitats productives, classificació de crèdits, anàlisi de promoció d'accions de reintegració, informe sobre la generació i agreujament de la situació d'insolvència, presentació d'ERO d'extinció de relacions laborals, certificacions de crèdits per al FOGASA i coordinació de pagaments amb aquest organisme, liquidar béns amb privilegi especial, etcètera”.





A més, malgrat que el Govern central diu que la reforma permetrà descongestionar els jutjats mercantils, des d'ASPAC opinen com Salvador Guillermo i creuen que possiblement saturarà tots els altres. En una nota de premsa de l'Associació, van avisar que “l'Avantprojecte de Llei de reforma de la Llei Concursal podria incrementar la saturació dels jutjats espanyols, que enfrontarien la manca de recursos davant de la imminent fi de la moratòria concursal i l'augment dels concursos de microempreses”.





I és que indiquen en el mateix text que segons les darreres dades publicades per Axesor, la concursalitat ha augmentat a Espanya més d'un 46% els primers mesos del 2021 respecte al mateix període del 2020. Per tant, insisteixen que la situació podria empitjorar amb la fi de la moratòria.