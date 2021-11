Empresaris, Foment del Treball i CEIM dissenyen un full de ruta comú per als fons europeus

S'ha celebrat a la seu de Foment del Treball la inauguració oficial del “Els fons europeus per a la recuperació de l'economia espanyola (NextGenerationEU): Fonaments i guia per a la sol·licitud”” organitzat per la Fundació General de la Universitat Complutense de Madrid i la UPF Barcelona School of Management, amb la col·laboració de les patronals Foment del Treball i Confederació Empresarial de Madrid, i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i sota la direcció d'Altarius European Center i la Fundació Alternatives.





Foment del Treball





A l'acte han intervingut el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños i el director general del Servei Jurídic de la Comissió Europea, Daniel Calleja , així com el president de Foment, Josep Sánchez Llibre , el president de CEIM, Miguel Garrido, el rector de la UPF Oriol Amat , el rector de la UCM, Joaquín Goyache , i els codirectors del curs, el CEO d'Altarius European Center, Gerardo Galeote i el vicepresident de la Fundació Alternatives, Diego López Garrido .





El ministre Félix Bolaños ha destacat la importància dels Fons Next Generation EU per a la recuperació i transformació de l'economia espanyola i ha felicitat els organitzadors del curs per la realització que permetrà a empreses i institucions conèixer amb més detall els mecanismes d'aplicació dels fons de recuperació.





El ministre ha apel·lat a la necessària col·laboració publicoprivada i al diàleg interinstitucional per aprofitar l'oportunitat històrica que representen els fons per a la transformació i la modernització del nostre sistema productiu.





El director general Daniel Calleja ha presentat l'estratègia de recuperació de la Unió Europea, destacant tres tipus de mesures: la resposta sanitària, per contenir la propagació i donar suport als sistemes sanitaris dels Estats membres, una resposta social, mobilitzant el pressupost de la UE i el Banc Europeu d'Inversions i un Pla de recuperació amb la mobilització d'un pressupost d'inversió mai realitzat a Europa, amb l'emissió de bons per primera vegada a nivell europeu per finançar els plans de recuperació nacionals emmarcats al programa Next Generation.





Josep Sánchez Llibre ha destacat la importància de la col·laboració entre les patronals catalana i madrilenya, que des de fa uns anys han establert línies de col·laboració, que com les patronals més importants d'Espanya poden generar sinergies entre les empreses dels dos territoris i ser motors tractors per a iniciatives amb empreses d'altres llocs d'Espanya. La col·laboració entre les dues patronals permetrà aprofitar molt millor els fons europeus.





Els rectors Oriol Amat i Joaquín Goyache han manifestat el compromís de les seves universitats en aquest gran projecte de transformació econòmica i que l'organització del curs permetrà a empreses i institucions tenir tota la informació per poder aplicar als fons Next Generation.





El curs “Els fons europeus per a la recuperació de l'economia espanyola (NextGenerationEU): Fonaments i guia per a la vostra sol·licitud” desenvolupa el curs les properes setmanes amb la participació de representants d'empreses, institucions i administracions de tot Espanya.