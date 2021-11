La PAH exigeix a l'Agència de l'Habitatge la retirada de les esmenes de Junts a la Llei antidesnonaments

Les PAH catalanes a l'Agència de l'Habitatge /@pahcatalanes





Un centenar de membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) s'ha plantat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya aquest divendres per “exigir-li a JuntsXCat la retirada de les esmenes a la nova Llei antidesnonaments”.





En un missatge que han publicat al seu compte de Twitter, des de la PAH informen que "la llista d'espera de la Taula d'Emergències ha augmentat en 1.136 famílies des del 2019 i avui és de 2.422 unitats familiars que necessiten un habitatge ja".







Per aquesta raó, aquest divendres totes les PAH catalanes han pres la decisió de fer "un pas més". I és que asseguren que no poden "permetre aquestes retallades a la nova llei" perquè " agreujaran encara més les llistes d'espera de la Mesa d'Emergències". Des de la PAH de Sabadell, afegeixen: "No tolerem que toquin les lleis que protegeixen les nostres llars".





D'aquesta manera, han acudit a l'Agència de l'Habitatge i han reclamat al secretari d'habitatge Carles Sala i a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, "que retirin les esmenes presentades".





La nova Llei antidesnonaments 24/2015 es va presentar al Parlament de Catalunya amb força suport de diversos partits, entre ells el de JuntsXCat. Però malgrat això, més tard van decidir presentar onze esmenes a la nova llei.