El Jutjat número de 8 de Gavà pren declaració als 12 investigats del cas INIPRO Viladecans

Després de cinc anys ha començat a instruir la peça de Viladecans del cas INIPRO el Jutge de 1a Instància i Instrucció número 8 de Gavà, Rubén Vallejo González, que porta tota la setmana prenent declaració a investigats i testimonis.





La causa, que continua oberta, segueix el curs per discernir si les 12 persones que han declarat en qualitat d'investigades van escometre o no els delictes d' alteració de preus en concursos i subhastes públiques, tràfic d'influències , suborn i malversació de cabals públics.







3 d'aquestes persones investigades són membres amb capacitat de decisió a les diferents empreses presumptament implicades, 2 treballadores administratives d'aquestes empreses, 6 funcionaris de l'Ajuntament i l'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladecans, Joaquim Guerrero .





Tothom ha declarat davant del jutge entre el 8 i l'11 d'aquest mes de novembre, mentre que el 12 ha estat reservat per a una llista de testimonis que seguirà declarant la setmana que ve.





DECLARA DAVANT DEL JUTGE EX SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS PEL CAS INIPRO





Al Jutjat de Gavà han anat a declarar aquest divendres entre altres persones, l'exsecretari de l'Ajuntament, Marcelino Pons, que va dimitir del càrrec per marxar a ocupar una plaça similar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú però que actualment obstenta la responsabilitat de la Secretaria a l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).









Dades obertes de la Web AMB al novembre de 2021 on es visualitza Marcelino Pons.













Amb l'entrada el 4 de maig de 2016 a les dependències de l'Ajuntament de Viladecans la vida ha canviat a moltes persones com a l'exsecretari de l'Ajuntament de Viladecans, Marcelino Pons. El testimoni de Pons en qualitat de Secretari general de l'Ajuntament de Viladecans és clau ja que va exercir entre altres funcions: la custòdia de la documentació d'expedients, va aixecar actes de les sessions dels òrgans pertinents de la corporació, va transmetre resolucions i va certificar els actes o resolucions de la Presidència (alcalde), va remetre a les administracions competents extractes dels actes i acords, anotat sota signatura resolucions i acords.





També es va ocupar de complir amb el degut assessorament legal perceptiu: emissió d'informes i acompanyament als actes de signatura d'escriptures així com la fiscalització de tot acte i document o expedient que ha donat lloc al reconeixement de drets i obligacions durant l'exercici dels seus funcions.





Amb un bagatge professional semblant a l'esquena i enmig d'una investigació judicial a l'ajuntament de Viladecans, on podria aportar valuoses dades a la peça de Viladecans del Cas Inipro, que s'ha mantingut sota secret de sumari durant molts anys, Marcelino Pons , va marxar a ocupar una nova destinació professional, a Vilanova i la Geltrú, “a petició pròpia” al juny de 2016.





Aquest divendres a la seva declaració en qualitat de testimoni davant del jutge instructor de Gavà va estar acompanyat per un dels advocats de l'Ajuntament de Viladecans.





L'advocat de l'Ajuntament de Viladecans amb l'exsecretari, Marcelino Pons/ @Vilapress









L'exsecretari i l'advocat de l'Ajuntament entrant al Jutjat número 8 de Gavà/ @Vilapress









L'EX INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS DECLARA DAVANT JUTGE CAS INIPRO DE GAVÀ





També aquest divendres 12 de novembre de 2021 ha hagut d'anar a prestar declaració l'exinterventora dels anys investigats de l'Ajuntament de Viladecans, Laura Almonacid, i actualment exerceix com a tal a un altre consistori del Baix, el de Sant Feliu de Llobregat





Extracte del CV de Laura Almonacid i la seva trajectòria/ CNIS









Laura Almonacid arribat al Jutjat de Gavà/ @Vilapress









L'exinterventora de l'Ajuntament entrant al Jutjat número 8 de Gavà/@Vilapress





Cal recordar que l'exprimer tinent d'alcalde, Joaquin Guerrero, va ser el primer que després de quedar imputat en qualitat d'investigat va presentar la dimissió com a tal i com a primer secretari de l'Agrupació del PSC a Viladecans que va haver de constituir una gestora.





Mesos després la seva substituta al càrrec, la també socialista, Verónica Aransil, dimitia davant la sorpresa generalitzada de tots els grups de l'oposició per “motius personals” i sense acomiadar-se de ningú.





Posteriorment va arribar el torn del Secretari de l'Ajuntament, Marcelí Pons, que va demanar un trasllat en comissió de serveis a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, abans que s'acabés el 2016, la tresorera del consistori va demanar la seva liquidació per canviar de destinació professional.





L'últim canvi de destinació professional el va protagonitzar la Interventora d'ajuntament L aura Almonacid , que abans de celebrar-se el ple del mes de febrer del 2017 es va acomiadar per mail dels treballadors de l'Ajuntament de Viladecans per ocupar un nou lloc a Sant Feliu de Llobregat.









DESCRIPCIÓ DELS PRESUMPTES DELICTES COMESOS A L'AJUNTAMENT DE VILADECANS PELS INVESTIGATS





1.- Alteració de preus en concursos i subhastes





Aquest delicte procedeix de l'antic delicte de maquinacions per alterar el preu de les coses tipificat a l' article 262 del Codi Penal .

















La comissió d'aquest delicte es castiga per si mateix amb la pena de presó d'un a tres anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, així com inhabilitació per licitar en subhastes entre 3 i 5 anys.







2.- Trànsit d'influències











El que cometi aquest delicte incorrerà en les penes de presó de sis mesos a dos anys , multa del tant al doble del benefici perseguit o obtingut i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de cinc a nou anys







3.- Suborn

















Per als actes propis al càrrec públic que suposin un delicte de suborn , s'imposarà presó de 2 a 4 anys, multa de 12 a 24 mesos i inhabilitació especial per a ocupació pública i per a l'exercici de sufragi passiu de 5 a 9 anys.







4.- Malversació de cabals públics







L'autoritat o funcionari públic que comet el delicte de l'article 252 sobre el patrimoni públic serà castigat amb una pena de presó de dos a sis anys, inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per temps de sis. a deu anys.







EL CAS INIPRO NEIX A TARRAGONA L'ANY 2015

El cas INIPRO va saltar als mitjans el 9 d'octubre del 2015 quan es va produir el primer registre policial de la UDEF a l' Ajuntament de Tarragona . Posteriorment el 4 de maig de 2016 es van produir registres als Ajuntaments de Viladecans i al de Palau-Solità i Plegamans . Des de llavors han passat gairebé cinc anys d'instrucció.





Una qüestió de competència va paralitzar la peça de Viladecans i s'hi va resoldre que fossin els Jutjats de Gavà els que seguissin el procés d'instrucció que avui encara no ha finalitzat mentre la peça de Tarragona està molt avançada segons van confirmar fonts judicials a Catalunyapress .





D'aquesta manera una de les peces es troba al Jutjat d'Instrucció 8 de Gavà i és la que afecta l'Ajuntament de Viladecans, altres als Jutjats de Sabadell que realitza la investigació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la peça principal manté al Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona. En tres potes judicials que compliquen una instrucció centralitzada i allarguen el procés.







VILADECANS EPICENTRE DEL CAS INIPRO





Va ser el 4 de maig del 2016 quan la Guàrdia Civil i la policia judicial registraven l'Ajuntament de Viladecans pel cas INIPRO que té el seu origen en una denúncia presentada per la CUP amb el llavors alcalde, Jose Félix Ballesteros , suspès de militància des del maig de 2020 pel PSC. Gairebé cinc anys després el jutjat de Tarragona ha incoat noves diligències després de les quals tindran lloc les declaracions dels imputats a la seva peça de Viladecans.





El 17 de novembre les actuacions es trobaven sota secret de sumari, tutelades de nou pel Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona, atès que el setembre d'aquest 2020 el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 8 de Gavà el titular del qual és el jutge Rubén Vallejo González a qui va ser derivada la peça de Viladecans va valorar que havia de ser la seva companya de Tarragona qui assumís la responsabilitat del judici i les diligències necessàries.





Després de rebre aquesta resposta era la jutgessa, Chantal Prieto hereva del cas que va instruir Joaquin Elias fins a la seva finalització qui ha decidit obrir noves diligències i va demanar nous informes sobre Viladecans, però també es va resoldre en seu judicial que la competència requeia al Jutjat número 8 de instrucció Gavà. Per això no es procedirà a obrir el judici d'aquesta peça fins a revisar la documentació i tornar a prendre declaració als investigats i als testimonis. Cosa que s'està produint en aquests moments.









Testimonis esperant el torn d'entrada al Jutjat número 8 de Gavà/ @Vilapress









Alguns testimonis comentaven aquest divendres 21 de novembre els detalls del cas al carrer del Jutjat de Gavà arribant a afirmar que el jutge no té lligat "la pota del presumpte finançament irregular polític" que s'investiga a la peça de Viladecans.





Testimonis que intercanviaven també impressions amb l'advocat de l'Ajuntament de Viladecans com mostra aquesta altra imatge presa al carrer del Jutjat.









L'advocat de l'Ajuntament intercanviant impressions amb diversos testimonis del cas/ @Vilapress









L'HEMEROTECA DEL CAS INIPRO





Cal recordar que el maig del 2016 la Guàrdia Civil i la Policia Judicial va entrar a l'Ajuntament de Viladecans, a més del de Tarragona, Palau-Solità i Plegamans en el marc de l'Operació ANFITEATRO, peça del Cas Inipro. També van realitzar registres a entitats mercantils, a despatxos professionals ia domicilis particulars. Des de llavors la UDEF no ha deixat d'investigar els imputats i els seus necessaris col·laboradors, que de l'inicial ensurt s'han recuperat gràcies als seus càrrecs ad hoc creats dins de l'organigrama del consistori viladecanenc i comptant amb el total suport públic de les diferents executives del PSC de Viladecans.





Segons va informar al seu dia, la Guàrdia Civil, llavors s'investigava delictes greus contra l'administració pública en el marc d'una operació que es va iniciar a finals del 2015. Les entrades i registres es van realitzar a l'Ajuntament de Tarragona per accedir al servidor i obtenir dades d'un dels detinguts, als Ajuntaments de Viladecans i Palau-Solità i Plegamans, en dos mercantils a Barcelona i Viladecans, en un despatx professional a Viladecans i un altre a Reus, i als domicilis dels llavors 4 detinguts a l'operació .





En concret, els detinguts van ser l'empresari, RC, aleshores director de l'empresa INIPRO, i que va morir sis mesos després del registre de la UDEF a l'octubre del 2016. Enrique Miró , consultor i un càrrec públic -el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladecans, Joaquín Guerrero- que va dimitir de tots els seus càrrecs públics i polítics, uns dies després del registre el 7 de maig de 2016. Tot i que ha seguit tots aquests anys participant en els actes públics de la seva agrupació, el PSC de Viladecans, des del seu imputació i malgrat aquesta segueix treballant al consistori viladecanenc amb un sou de categoria directiva creat “ad hoc” per a ell.





També va ser detingut fa quatre anys un excàrrec públic -Gustavo Cuadrado, excap de gabinet de l'alcalde de Tarragona, Félix Ballesteros-.





INIPRO, UN CAS COMPLEX DE JUTJAR





El 2016 la Guàrdia Civil va registrar les dependències de l'Àrea d'Economia i Gestió Interna de l'Ajuntament de Viladecans, on van requerir alguns expedients, segons van informar les mateixes fonts municipals. I a més alguns testimonis van parlar amb posterioritat que es va produir alguna crema de Sant Joan a la terrassa d'aquest mateix edifici perpetrada “presumptament” per diversos alts càrrecs amb responsabilitat al consistori viladecanenc i que va ser denunciat. Una d'aquelles persones E. A va morir el maig del 2021 després de lluitar contra un càncer.





La Guàrdia Civil va requerir a l' Ajuntament de Viladecan cinc expedients administratius menors, quatre corresponents a contractacions amb l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro) i un corresponent a una provisió de borsa de treball. Quatre dels expedients són de procediments de contractació guanyats per Inipro els anys 2008, 2009 i 2011, i el cinquè és un expedient corresponent a un procés de provisió de borsa de treball.

Durant el registre, hi va ser present el llavors primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'Economia, Joaquín Guerrero, que fins i tot va arribar a ser detingut, dormir al calabós i posat la llibertat amb càrrecs uns dies després.





Joaquin Guerrero i Veronica Aransil





El consistori públicament es va posar a col·laborar amb el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona en la investigació sobre els contractes a l'empresa Inipro, amb una quantitat més baixa de 30.000 euros . I a més va crear una comissió informativa juntament amb els grups de l'oposició que va dinamitar ERC que va treure a la llum les seves conclusions com a Grup Municipal sense esperar a la reunió final del grup de treball el març del 2017 malgrat declarar davant l'opinió pública que ells havien denunciat el cas davant l' Oficina Antifrau de Catalunya però sense cap èxit.





Després del fum d'aquesta posada en escena republicana que va dinamitar el treball col·lectiu polític en un gest clar d' oportunisme polític en arribar el ple de conclusions l'únic grup municipal que va demanar la dimissió directa de l'alcalde de Viladecans per la seva clara responsabilitat política. Es pot ( VSP).





La major part d'aquests contractes que va demanar la UDEF van ser signats sota el mandat de l'exTenent d'Alcalde, María Salmerón, retirada de la primera línia política i que actualment treballa al sector privat de Viladecans, però la seva exparella, amb les piles molt carregades, continua contribuint amb el seu treball a les vistoses praxis urbanístiques de Viladecans.





L'Ajuntament afirmava llavors a la nota de premsa remesa als mitjans “la seva confiança que la informació facilitada a la Guàrdia Civil satisfera els requeriments judicials i fora d'utilitat per aclarir els fets investigats ”. Cosa que no va passar a la Comissió Informativa del Cas Inipro , on en les seves conclusions finals, tots els grups polítics de l'oposició, a excepció dels que conformaven l'equip de Govern PSC i ICV-EUiA i els regidors no adscrits, van protestar públicament sobre les dificultats d'accés a la informació , malgrat l'insistent treball realitzat per la presidenta, la líder de C's, Carolina Torres.





DE TARRAGONA A VILADECANS





Després d'una denúncia de la CUP el fiscal de Tarragona, el febrer de 2015, va veure indicis de delicte en el cas INIPRO a Tarragona i el va traslladar al Jutjat on el jutge instructor va investigar l'adjudicació inicial d'un contracte i les pròrrogues posteriors per part dels Serveis Socials municipals de l' Ajuntament de Tarragona .





La CUP de Tarragona va ser la formació política que el juliol del 2013, pocs mesos després que el cas sortís a la llum pública, ho va denunciar davant la Fiscalia perquè “hi havia indicis que es podrien haver comès els delictes de prevaricació, tràfic d'influències i malversació” tant a l'adjudicació inicial com a les posteriors pròrrogues del contracte entre l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la citada empresa Inipro (Iniciatives i Programes SL, amb seu a Viladecans i marcadament afí al PSC).





Després de ser admès a tràmit el titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona que instruïa el cas decret “el secret de sumari” pel que “ningú que no siguin les parts pot tenir informació del procés” una cosa que va fer que la CUP es personar-se com a acusació particular en el procediment amb lobjectiu de poder tenir informació de primera mà i portar un control de les actuacions. La decretació del secret de sumari sol fer-se “per preservar la correcta instrucció del cas, o per protegir les parts o els qui són cridats a declarar...”.





L'abril del 2018 el jutge va tancar la instrucció del cas a Tarragona amb la declaració de l'últim testimoni. La declaració del darrer testimoni de la peça de Tarragona va ser sol·licitada per un dels advocats defensors, Paco Zapater –que portava quatre dels investigats–, i que formava part d'un paquet de quatre persones, totes treballadores de l'IMSS . Després d'una interlocutòria de l'Audiència, el jutge encarregat del cas havia d'acabar la instrucció i dictar la interlocutòria d'obertura de judici oral, l'escrit en què ha d'indicar si veu indicis de delicte i quines persones són finalment processades. Aleshores el jutge va decidir obrir diligències per cinc delictes: prevaricació, tràfic d'influències, suborn, alteració de preus en subhastes públiques i malversació de cabals públics.





La investigació es va centrar en per què l'IMSS va contractar una empresa per fer unes feines per a les quals tenia personal. Després es va oferir el contracte a tres empreses que estaven lligades i presumptament amb afinitats amb el PSC –que figura a la causa com a partícip a títol lucratiu–. I finalment el jutge intenta desvetllar l'intríngulis de si realment la feina es va materialitzar o només va servir per desviar diners cap al partit. A Tarragona són 14 les persones que figuren a la llista d'investigats. Segons anava avançant la investigació, es va saber el responsable de comptabilitat i l'interventor de l'IMSS van mostrar la seva disconformitat amb les factures presentades per INIPRO mentre l'exgerent donava el vistiplau.





INIPRO UNA EMPRESA AFÍ AL PSC





En el desenvolupament d'aquesta macroinvestigació ha quedat clar que INIPRO és una empresa marcadament afí al PSC ho demostra que el seu administrador, RC , va ser un conegut militant del partit que va arribar a figurar en una candidatura al Parlament ia Tarragona, i que un altre dels seus empleats de INIPRO va ser un altre conegut militant socialista. De fet, INIPRO ja va estar embolicada en polèmiques similars als anys 90 , quan diversos ajuntaments socialistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona van ser acusats de donar-li tracte de favor i d'adjudicar-li diversos contractes de forma irregular . A més, des de l'arribada d' Ada Colau al consistori barceloní els contractes a aquesta empresa sota la batuta de regidories dels comuns han continuat produint-se i en van 800 en quatre anys.













Segons aquesta interlocutòria d'obertura de procediment abreujat del jutge Joaquin Elías Gadea , els fets es remoten a l'estiu del 2009, fa més d'11 anys, quan Ballesteros com a màxim responsable de l'agrupació local del PSC de Tarragona i alcalde de la ciutat, i la màxima responsable de làrea de comunicació. F. E, van actuar " llocs de comú acord i amb la finalitat de planificar l'estratègia a seguir per mantenir el govern municipal de cara a les eleccions de 2011 ".





Per això van decidir buscar persones que treballen per als interessos electorals del PSC, i que aquest dediquessin a promocionar i cuidar la imatge institucional de l'alcalde en mitjans de comunicació i xarxes socials “aconseguint amb això un substanciós rèdit per a l'alcalde

i els membres del Govern municipal, i per al partit que el sustentava". Ballesteros i altres membres del seu equip investigats van decidir que la "institució idònia" per poder contractar aquestes persones que treballessin per al partit era l' Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona : tenia capacitat de contractació de forma autònoma i estava gestionat per una persona de confiança de l'alcalde i tenia una dispersió de seus, cosa que dificultava el control de l'activitat dels treballadors .





Els investigats van decidir que la mercantil INIPRO serviria per contractar persones per al partit, i que se li donaria l'aparença de contracte relacionat amb la promoció de l'associacionisme entre la població nouvinguda. Aleshores es va fixar com a delegat d'aquesta societat a Tarragona un militant del PSC "desitjós de llaurar-se un futur en el partit", puntualitza el jutge a la seva interlocutòria .





Per contractar INIPRO es va seguir un procediment administratiu negociat sense publicitat per valor de 59.000 euros, que podia assegurar que el contracte recaigués a la mercantil, "un ardid tramat amb la sola finalitat de beneficiar el PSC", de manera que segons el jutge es va amanir el contracte perquè recaigués a l'empresa prèviament seleccionada.





Un cop esgotat un primer pressupost, l'alcalde va anar autoritzant nous pagaments als treballadors fins al desembre del 2012, amb un cost per a les arques municipals de 276.157.31 euros. El jutge constata a la interlocutòria que les memòries de l'activitat d'INIPRO d'aquells anys van ser redactades de forma fraudulenta en ser en realitat elaborades des del mateix Institut Municipal de Serveis Socials i no per l'empresa que prestava els serveis.





Després d'aquesta interlocutòria a l'octubre del 2018 Joaquin Elias, el magistrat que fins ara portava el cas Inipro a la seva causa de Tarragona, va ser substituït perquè va anar a ocupar primer una plaça a Barcelona com a Jutge d'Adscripció Territorial i ara es troba en un nou lloc a Madrid a l'Audiència Nacional.





Seran tres jutges aleshores els que decideixin el destí dels imputats d' INIPRO a les seves diferents peces en un cas amb moltes ramificacions .





El 27 de maig passat d'aquest 2020 es va saber que l'exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (PSC) està a un pas d'anar a judici per vuit delictes relacionats amb el cas Inipro , de presumpte desviament de fons dels serveis socials municipals a favor del partit socialista després de denegar l? Audiència de Tarragona els recursos de Ballesteros i de la majoria d?investigats.





A part de Ballesteros, la jutgessa va mantenir com investigats a la regidora socialista Begoña Floria ; l'exregidora de Serveis Socials Victòria Pelegrín; ia l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. També aniran a judici l'exgerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Antonio Muñoz ; el socialista Alejandro Caballero , contractat per l'empresa Iniciatives i Programes (Inipro) i la tècnica de l'IMSS, també vinculada al PSC, Enriqueta Aznar.





Tot i això, l'Audiència va decidir arxivar les actuacions sobre una funcionària municipal i quatre persones contractades per INIPRO . Ballesteros, l'exalcalde de Tarragona, finalment serà investigat per prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús a l'exercici de la funció pública. L'advocat de Ballesteros, David Rocamora, va relativitzar la desestimació dels recursos perquè "no entren al fons" i ha desitjat "arribar a judici quant abans".





Després d'estar a les portes del judici els regidors del PSC de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i Begoña Floria , van ser suspesos de militància del PSC després d'acceptar el partit la seva baixa voluntària que van presentar una vegada l'Audiència de Tarragona va confirmar que s'hauran d'asseure al banqueta dels acusats pel cas INIPRO. Aquesta mesura només afecta la seva situació orgànica en la formació però tots dos continuaran com a regidors del grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, fins que hi hagi sentència . Segons marquen els estatuts del PSC, un cop hagués començat el judici automàticament haurien quedat suspesos de militància.





Una cosa que probablement acabi passant-li a l'imputat socialista viladecanenc, Joaquín Guerrero, que acudeix cada any a participar en les activitats de la seva agrupació local. Ho farà també aquest 2021?