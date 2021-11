Els ordinadors i mòbils robats a la família Pujol a punta de pistola estan "definitivament extraviats"

Jordi Pujol @ep





Els ordinadors, tauletes i telèfons mòbils que pertanyien a la família de l'expresident català Jordi Pujol i que van ser robats a punta de pistola en un trasllat per carretera, després que l'Audiència Nacional acordés tornar-los-hi, es donen "definitivament per extraviats" fins al punt que la Justícia ja no investiga el cas.









Els dispositius estaven en poder de l?Audiència Nacional des del 2014 després d'una sèrie d'entrades i registres efectuats en el marc de la causa on investiga l'origen del patrimoni familiar. Feia temps que els Pujol demanaven al Jutjat Central d'Instrucció que se'ls tornés, cosa a la qual finalment va accedir l'any passat.





El procurador contractat pel clan va recollir els aparells electrònics a l'Audiència Nacional i se'ls va endur al seu despatx, on van ser recollits per l'empresa de missatgeria MRW per traslladar-los a Barcelona per ordre del bufet d'advocats que representa la família, però mai no van arribar .





A les 19.45 hores del 23 de novembre del 2020, quan la furgoneta de MRW estava parada en un semàfor a l'avinguda d'Entrevies de Madrid, un tot terreny negre li va tallar el pas, els seus quatre ocupants van baixar, van trencar els vidres de la camioneta de repartiment, van treure el conductor a punta de pistola i se'n van anar amb els dos cotxes.





L'endemà, el conductor de MRW va denunciar els fets a una comissaria de Policia Nacional precisant que el carregament dels Pujol no era l'únic que transportava. Portava també rellotges de marca.





La furgoneta va ser trobada dies després a Getafe completament calcinada i amb part de la mercaderia que albergava escampada als voltants. De fet, alguns objectes van aparèixer a la M-45. Les pertinences dels Pujol no hi eren.





La policia va investigar el trànsit de trucades telefòniques entre els tres escenaris --el de l'atracament, on van trobar la camioneta i on es van trobar alguns objectes--, si bé aquesta indagació no va oferir resultats.





CAS ARXIVAT





Així les coses, el 2 de desembre del 2020, MRW va notificar als advocats dels Pujol, que eren els que havien contractat l'empresa per a aquest transport, que donava "definitivament per extraviats" els dispositius , segons les fonts consultades.





El Jutjat d'Instrucció Número 8 de Madrid va assumir i va desenvolupar una petita investigació sobre els fets, però el 21 de maig passat va decidir arxivar el cas davant la falta d'avenços.





Els aparells robats s'havien fet servir en la investigació desenvolupada pel Jutjat Central d'Instrucció Número 5, que ja ha donat pas a l'obertura de judici oral contra l'expresident català i els seus set fills -Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol , Mireia i Marta Pujol Ferrusola-- per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.





D'altra banda, a Barcelona, un altre jutjat d'instrucció, el 28, investiga les tres "intrusions" que van tenir lloc el 27 de febrer del 2013 a la casa on en aquell moment residien la filla petita i l'exdona de Jordi Pujol fill, concretament a les 2.30, 5.45 i 15.30 hores d'aquell dia, sense que tampoc no es tinguin notícies de progressos en aquesta causa, d'acord amb un escrit recent de la defensa de la família.