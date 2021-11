Catalunya, un país on només el 5% dels pobres cobra l'Ingrés Mínim Vital

La pobresa continua sent un dels principals problemes del món. No sembla que els governs i la societat, la majoria, els preocupi aquesta situació. Només cal veure les xifres de persones que pateixen aquesta situació per aixecar consciències, perquè darrere de cada nombre, s'amaguen éssers humans als quals se'ls vol invisibilitzar, però això no impedeix que hi siguin i que hi hagi associacions que denuncien aquests fets per veure si aixequen consciències -aquelles que estan adormides o que miren cap a una altra banda, com si el tema no anés amb elles-. El filòsof Plini el Jove deia que “ el nombre més gran dels mals que pateix l'home prové de l'home mateix ”. Les persones creem el problema, però no busquem solucions. O com diu un refrany popular: “La solidaritat comença amb un mateix”, una afirmació que denota l'egoisme a què ha arribat l'ésser humà.





L'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials ha denunciat que, a Espanya, només el 8% de la població pobra està rebent l'Ingrés Mínim Vital . A més gairebé el 80% de les peticions han estat denegades i més de 10.000 de les sol·licitades estan encara pendents de resoldre's. A Catalunya, la xifra és del 5% . És a dir, que encara s'atenen menys les necessitats. Deu ser perquè aquest tema no és prioritari per al govern català.





Sempre solen dir els que governen que la prioritat són les persones. Quan afirmen això la pregunta és: A quines persones es refereixen? Perquè la realitat és ben diferent de la teoria/retòrica del govern. Se'ls hauria de caure la cara de vergonya, si és que encara els queda. Catalunya que sempre havia estat exemple en gairebé tot, ara està en decadència, fins i tot en els temes socials on l'anomenada esquerra diu que està més sensibilitzada.





Mentre només el 5% rep l'ajuda per malviure, als pressupostos del proper any s'augmenta un 46% la partida per obrir noves “ambaixades” pel món. Aquelles que donaran menjar i pal·liaran la pobresa d'aquest país. No hi ha diners per atendre les persones però s'inverteix en ambaixades, Puigdemont i la seva cort de fugits: Comín, Posanti i companyia van inaugurar telemàticament la seva Oficina europarlamentària per seguir la seva estratègia de “denúncia” sobre la seva situació injusta. El que pretén Puigdemont i companyia és que les institucions europees els donin la raó, cosa que de moment no ha passat, ni sembla que es pugui produir. Albert Einste deia que "aquells que tenen el privilegi de saber, tenen l'obligació d'actuar"





A Puigdemont, la situació del 95% de les persones que no reben les ajudes de l'Ingrés Mínim Vital, tan necessari per poder sobreviure, sembla que no el preocupa. Ell és a Brussel·les cobrant un sou de parlamentari, i el seu únic objectiu és parlar del seu tema, no la situació de pobresa a la comunitat de què ha estat president.





El nou govern que presideix Pere Aragonès hauria de posar una atenció especial en els temes socials. Sembla que és així, si ja que per al proper any la conselleria d'Afers Socials veurà incrementat el pressupost en un 30%. Tanmateix xoca que salut, amb la situació d'emergència que viu la sanitat catalana, només hagi augmentat un 4,5% el pressupost per a l'any que ve. Un percentatge que ha estat criticat pels professionals sanitaris, que ho consideren insuficient





El desig és que el govern de Catalunya posi més atenció a les necessitats de les persones i menys a les ambaixades i la independència de Catalunya, perquè aquestes són la part més important d'un país, no el territori, ni les banderes. “No hi ha estabilitat sense solidaritat, ni solidaritat sense estabilitat”, afirmava José Manuel Barroso, expresident del Parlament Europeu i exprimer ministre de Portugal.