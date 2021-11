C. Tangana cancel·la els seus concerts al Primavera Sound 2022

C. Tangana @ep





El cantant C. Tangana ha cancel·lat els seus concerts previstos al Primavera Sound 2022, ha anunciat el festival barceloní aquest divendres en un tuit.





L'esdeveniment ha al·legat "incompatibilitats d'agenda" de l'artista madrileny i ha lamentat els inconvenients que puguin ocasionar aquests canvis.





El festival, que té les entrades esgotades, se celebrarà durant dos caps de setmana amb programació entre el 2 i el 12 de juny i un cartell encapçalat per The Strokes, Nick Cave, Gorillaz, Dua Lipa i Beck; C. Tangana tenia previst actuar en tots dos caps de setmana.