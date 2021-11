José Luis Moreno s'ofereix a declarar voluntàriament i demana al jutge que fixi una data

El productor televisiu José Luis Moreno ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno que fixi una data per a la seva declaració "tot i sostenir la nul·litat de les actuacions" que van desembocar en la detenció i la de més de 50 persones en el marc de l'operació 'Titella'.







En un escrit datat aquest dijous, la defensa del ventríloc es pregunta si "serà possible" que aquest declari de forma voluntària davant el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 cinc mesos després del seu arrest.





José Luis Moreno @ep





Amb tot, en el document la seva representació insisteix que totes les diligències d'investigació practicades fins ara revelen l'"error terrible" que va suposar la imputació de Moreno, fent èmfasi que el resultat és "marcadament exculpatori".





Així, la seva defensa assenyala que mereix una atenció especial el fet que, "havent prestat declaració en les últimes tres setmanes gairebé vint investigats, tots sense excepció han declarat no conèixer" José Luis Moreno.





SENSE UN "INDICI RACIONAL DE CRIMINALITAT"





En aquesta línia, lamenta que durant els darrers mesos "les acusacions han estat incapaços d'aportar un sol indici racional de criminalitat que superi la condició de mera conjectura o convenciment anímic". Al seu parer "és lògic" ja que és "impossible acreditar el que és inexistent".





Alhora, l'advocat de Moreno recorda que han interessat de moment sense èxit que el jutge faci una sèrie de diligències , entre les quals s'inclouen la testifical de l'empresari argentí Alejandro Roemmers, presumptament estafat pel ventríloc en la realització de la sèrie 'Glow & Darkness', que versa sobre la vida de Francesc d'Assís.





A més, la defensa del ventrilocu va sol·licitar una pericial per tal de ratificar els informes emesos pel director de producció argentí Javier Pablo Leoz i un altre signat per Procivitas Producciones. Addicionalment, va sol·licitar una còpia íntegra de la sèrie rodada.





El magistrat Ismael Moreno va acceptar el mes d'octubre passat trucar a declarar Roemmers, encara que no va fixar una data. També va admetre com a diligència documental els informes pericials, tot i que va descartar que els seus autors declaressin per ratificar-ho.





Roemmers figura com a perjudicat a la causa després que invertís més de 30 milions d'euros per a la producció de la sèrie sobre Francisco d'Assís que no hauria arribat a terme. En un comunicat emès el mes d'agost passat, la seva defensa explicava que Roemmers es va personar per conèixer la realitat de 'Glow & Darkness', "la seva qualitat, el seu cost, i què falta" per fer.





D'altra banda, el jutge va descartar formar una peça separada per mantenir la confidencialitat del material videogràfic de les gravacions. D'aquesta manera, Moreno pretenia mantenir en secret els episodis que ja estarien suposadament rodats i llestos per a la seva emissió.





EN LLIBERTAT CONDICIONAL





Moreno és un dels principals imputats a l''Operació Titella', la investigació del qual va eclosionar el mes de juny passat amb la seva detenció i la de desenes de persones a diferents ciutats per una presumpta estafa perpetrada a través d'un entramat societari. La Policia Nacional sospita que el ventríloc mantindria ocults entre 400 i 900 milions d'euros a l'estranger.





El productor, acusat d'estafa, blanqueig, associació il·lícita, falsificació de documents, insolvència punible i delictes contra la Hisenda Pública, està en llibertat condicional , amb l'obligació de comparèixer setmanalment a un jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortir del país. El 8 de juliol passat va dipositar un aval hipotecari per cobrir la fiança de 3 milions d'euros que li va exigir el jutge.





Els investigadors divideixen la presumpta trama en dues organitzacions: una liderada per Moreno, Antonio Aguilera i Antonio Salazar, dedicada des del 2017 al "frau i estafa a entitats bancàries i inversors privats", "a la falsificació d'efectes bancaris com xecs i pagarés" i al "blanqueig de capitals"; i una altra, encapçalada per Carlos Brambilla, presumpte narcotraficant que s'hauria valgut d'aquesta estructura per blanquejar els diners.





BRU, LA TARGETA DE VISITA





Segons el relat judicial, Moreno i Aguilera serien els "màxims responsables" i Salazar, el tercer en acció. Cadascú tindria una funció. El productor, "com a persona pública molt reconeguda, prestaria el seu nom com a targeta de visita" per aconseguir fàcilment el finançament que fingirien necessitar per posar en marxa un projecte cinematogràfic. Per tant, “era el principal receptor dels fons obtinguts”.





Aquests diners passarien llavors a mans d'Aguilera i Salazar. Tots dos tindrien "amplis coneixements en operativa bancària i mercantil", per la qual cosa s'ocuparien de crear les societats, "maquillar-les", posar administradors i presentar-les davant les entitats bancàries com els destinataris del finançament necessari per a aquests projectes. En realitat, no tindrien cap activitat.





Mitjançant aquesta xarxa d'“empreses pantalla” administrades per presumptes testaferros ambdues organitzacions mourien “grans quantitats de diners en efectiu” a les que intentaven donar sortida amb ingressos que feien passar per beneficis de la seva tasca mercantil o amb injeccions en metàl·lic per a la qual cosa comptarien amb la complicitat d'empleats de banca que s'endurien la comissió a canvi d'introdutor aquests diners al circuit legal.