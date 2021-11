Rússia diu que garantirà el subministrament de gas a Europa malgrat les amenaces de Lukaixenko

Vladimir Putin @ep





La Presidència de Rússia ha assegurat aquest divendres que el seu país complirà amb els compromisos de subministrar gas a Europa malgrat les amenaces del president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, sobre un bloqueig si la Unió Europea (UE) imposa noves sancions contra Minsk.





"Rússia ha estat, és i serà un país que compleix tots els compromisos encaminats a garantir que els consumidors europeus rebin gas, els compromisos dels contractes signats", ha dit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, durant una roda de premsa.





"No hi ha cap motiu per dubtar de la fiabilitat de Rússia com a subministrador i com a soci dels convenis en vigor i dels futurs contractes", ha ressaltat Peskov, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Sputnik.





Lukaixenko va carregar durament dijous contra la possibilitat que el bloc europeu anunciï noves sancions contra el seu país. "Proporcionem calefacció a Europa i tot i així ens amenacen amb tancar la frontera. I si tanquem el pas de gas natural?", es va preguntar.





"El Ministeri d'Exteriors ha d'advertir Europa. Si apliquen més sancions contra nosaltres, hem de respondre". "Ens han començat a espantar amb el cinquè paquet (de sancions)", va dir Lukaixenko, abans de demanar al primer ministre, Roman Golovchenko, que "no perdoni res" al bloc.





En resposta, la Comissió Europea va assenyalar que no es deixarà intimidar per l'amenaça de Bielorússia, maniobra que ha considerat un nou "instrument" de l'"atac híbrid" de Minsk contra el bloc europeu per les sancions europees.





El ministre d'Exteriors de Bielorússia, Vladimir Makei, va negar haver organitzat una "guerra híbrida" contra la UE i va ressaltar que el que passa a la frontera "és resultat de la irreflexiva política de la UE" i "de convidar els refugiats amb la promesa d'acollir-los".