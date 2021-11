@EP





Catalunya Ràdio ha avançat que el 'Kun' Agüero podria haver de retirar-se del futbol professional després de la lesió cardíaca que el van detectar durant el partit contra l'Alabès de fa unes setmanes. Després de les primeres exploracions, el club li va diagnosticar una arritmia cardíaca que el tindria apartat dels terrenys de joc durant almenys tres mesos.





Tot i això, sembla que les últimes informacions que ha tret a la llum Catalunya Ràdio fan pensar que el 'Kun' Agüero podria retirar-se, ja que la seva situació ha empitjorat durant els últims dies. L'arritmia detectada podria ser maligna i això faria que una de les pitjors situacions es confirmés.





Això sí, de moment no hi ha cap comentari del club sobre aquestes informacions i, per tant, res no és definitiu. El mateix Agüero ha volgut enviar un missatge a través de Twitter per poder tranquil·litzar els seus seguidors i ha assegurat que està seguint les indicacions dels metges mentre segueix fent proves.