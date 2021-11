Moren dues persones en una explosió en una mesquita a l'Afganistan

@EP





Dues persones han mort i 15 han resultat ferides en una explosió a una mesquita de l'Afganistan. Les autoritats talibanes han confirmat l'atac a la zona de Spinghar, però no han volgut donar més detalls sobre l'explosió.





L'autoria de l'atac encara no ha estat reclamada per cap grup, però sí que se sap que l'Estat Islàmic té molta activitat a la zona on s'ha produït l'explosió. Si s'acabés confirmant que l'Estat Islàmic és darrere de l'atac, seria un nou episodi de terrorisme contra les mesquites afganeses.





Afganistan s'ha acabat de descontrolar des que els talibans van pujar al poder. Tot i això, segons el portaveu dels serveis d'Intel·ligència afganesos, els talibans han matat més de 30 persones relacionades amb l'Estat Islàmic, a més d'haver arrestat 600 sospitosos.





Les forces de l'Estat Islàmic consideren que els talibans han traït la llei islàmica, ja que ells interpreten els textos d'una manera molt més dura. És per això que s'han produït alguns atacs durant les darreres setmanes a l'Afganistan amb l'objectiu de reivindicar els seus pensaments.