Cervera assegura que els Pressupostos del 2022 serviran per enfortir el sistema de Serveis Socials

@EP





La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, ha exposat que l'objectiu del seu departament amb els pressupostos de la Generalitat del 2022 és enfortir el sistema de serveis socials amb 3.689 milions d'euros.





En la compareixença en comissió parlamentària per presentar els comptes del seu departament, Cervera ha detallat que Drets Socials és el tercer amb més despesa darrere de Salut i Educació i augmenta la seva dotació en 905 milions, mentre que en el global dels comptes del Govern, el 74,6% està destinat a la despesa social.





Dels recursos de Drets Socials, el departament preveu 632,8 milions d'euros procedents dels Fons Europeus Next Generation al pressupost inicial distribuïts entre polítiques d'habitatge i d'atenció a la dependència.





La titular de Drets Socials ha defensat la inversió de 55,85 milions per reduir les llistes d'espera per a una plaça en una residència, mentre que ha insistit en la seva aposta per l'autonomia personal, i li dedicaran "la meitat del pressupost" -- dirigit a habilitar els recursos perquè les persones amb diferents graus de dependència puguin escollir com viure.





Pel que fa a les polítiques d'habitatge, comptaran amb 637 milions d'euros --amb un creixement del 157% respecte al pressupostat el 2020--, 306 dels quals aniran destinats a la rehabilitació i 80 milions més a la construcció d'habitatge destinat al lloguer social.





Els comptes preveuen també una partida de 400 milions d'euros per a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i complements de pensions, subsidi sobre el qual Cervera ha assegurat que estan pendents de signar un conveni amb el Govern central per a la compatibilitat d'aquesta amb l'Ingrés Mínim Vital gestionat per l'Estat.





A més, els nous comptes preveuen un creixement de 16% en la direcció i administració general del departament amb l'objectiu de simplificar i desburocratitzar els serveis socials de la Generalitat i dels ens locals, en un procés que també "consolidarà l'estructura i incrementarà el nombre de personal".