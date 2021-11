El Hard Rock seguirà "previsiblement" endavant sense el suport de la Generalitat per les pressions de la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès /@EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit aquest divendres que el Govern retirarà la partida dels Pressupostos de la Generalitat del 2022 de 120 milions d'euros destinada al projecte del Hard Rock, abans conegut com a "BCN World": "No hi ha cap problema".







Ho ha dit en declaracions als mitjans amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, després de la primera visita institucional que ha fet a la ciutat des que va ser investit president, després que el Govern hagi ofert a la CUP incloure en els Pressupostos una disposició addicional en què es compromet a no gastar diners públics per al Hard Rock.

Aragonès ha explicat que la partida prevista als comptes per a aquest projecte es tracta d'una qüestió tècnica, però que "no hi ha cap problema en què es pugui retirar".





Segons ell, el Govern sempre ha garantit que no es gastaria ni un euro de la Generalitat en aquest projecte i que el paper de l'Incasòl era "simplement d'intermediari", per la qual cosa previsiblement el Hard Rock seguirà endavant encara que l'Executiu català no participi amb diners públics ni estigui als comptes.





El president ha defensat que el projecte de Pressupostos "acceleren al màxim" els compromisos amb la CUP recollits a l'acord d'investidura, per la qual cosa creu que són una oportunitat que no es pot desaprofitar i espera que els cupaires facilitin l'aprovació dels comptes.





"Estem davant d'una oportunitat que potser no torna a passar", ha argumentat, ja que l'augment de la despesa que preveuen els comptes provenen dels fons europeus.

Així mateix, ha manifestat el seu respecte davant els procediments de deliberació interna de les assemblees de la CUP, que des d'aquest divendres debat sobre la negociació dels comptes i dilluns votarà si presenten o no una esmena a la totalitat, i ha avisat que treballarà fins a "l'últim segon" per aconseguir un acord amb la formació anticapitalista.





"Estic convençut que cadascú prendrà les decisions creient que és el millor per al país", i ha confiat que acabaran arribant a un acord que permeti tirar endavant els Pressupostos, a més d'insistir que s'han d'aprovar amb la majoria de la investidura.





JOCS OLÍMPICS D'HIVERN



L'última proposta del Govern a la CUP per arribar a un acord també inclou una disposició addicional als Pressupostos en què es constata el compromís de l'Executiu de no formalitzar la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus 2030 fins que s'hagi celebrat la consulta a la ciutadania durant el 2022.





Sobre aquesta qüestió, Aragonès ha subratllat que el Govern ja tenia el compromís de celebrar aquesta consulta i que en la proposta que han lliurat a la CUP ho deixen "de manera molt clara", tot i que ha recordat que el Parlament ja va aprovar que es poguessin iniciar converses per arrencar aquest projecte.





Així, el president ha recalcat que la formalització de la candidatura no es durà a terme fins que se celebri la consulta ciutadana perquè vol que compti "amb el màxim consens".





DESNONAMENTS



Preguntat per com es concretarà el compromís de limitar el paper dels antiavalots en els desnonaments, com es recull a la proposta d'acord de Pressupostos amb la CUP, el cap de l'Executiu català ha destacat que han estat treballant per elaborar un nou protocol d'actuació davant de desnonaments perquè les famílies vulnerables tinguin la màxima protecció i "evitar sempre que sigui possible que hagin d'intervenir els cossos de seguretat".





"És el compromís i estem treballant en diferents propostes de com podem garantir establir-les d'una manera molt més clara", i ha reivindicat que també s'ha d'abordar la qüestió dels desnonaments des de tot el procediment i per això veu important que els Pressupostos destinin 749 milions d'euros a polítiques d'habitatge, encara que no arriben als 1.000 milions que reclama la CUP.