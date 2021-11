Vox i PP planten a Cs i no portaran els Pressupostos al Consell de Garanties Estutàries

Carlos Carrizosa, president de Cs a Catalunya, al Parlament /@EP





La proposta de Cs de demanar un informe al Consell de Garanties Estutàries (CGE) sobre els Pressupostos de la Generalitat 2022 previsiblement no prosperarà per falta de suports, després de la negativa de Vox a donar suport a aquesta iniciativa, mentre que el PP també ho ha descartat, tal com han afirmat fonts de la formació popular a Europa Press aquest divendres.





El Reglament del Parlament estipula que per aconseguir que el CGE emeti un dictamen es necessiten almenys dos grups parlamentaris o una desena part de la Cambra -14 diputats- i això provocaria que la possible aprovació dels comptes s'endarreriria fins a finals de gener.





Tot i això, el reglament de la Cambra a l'article 32.2 assegura que en les iniciatives per les quals s'exigeixi la signatura dels portaveus dels grups -com demanar un dictamen al CGE-, "la del grup mixt únicament es compta si està constituït per un mínim de 5 membres i si acredita el suport de la majoria del grup".





Després de l'anunci de Cs que demanarien a aquest òrgan consultiu un informe, només Vox i PP es van plantejar estudiar aquesta possibilitat, però en descartar-ho Vox, la iniciativa no ha aconseguit els suports necessaris, ja que el PP compta amb tres diputats que conformen el grup mixt del Parlament.





En roda de premsa al Parlament, el diputat de Vox, Antonio Gallego, ha descartat portar els comptes al CGE perquè diuen que no tenen la "confiança suficient en aquest organisme", encara que afirma que estan estudiant portar-los al Tribunal Constitucional si veuen indicis d' inconstitucionalitat.





Aquest mateix divendres fonts del PP han informat a Europa Press que també descarten acudir al CGE atès que "aquest recurs davant el Consell té poques possibilitats de prosperar".

"Nosaltres acudim al Consell quan hi ha dubtes raonables sobre la legalitat d'alguna cosa", han concretat les mateixes fonts dels populars.