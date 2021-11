La Comissió Generalitat-L'Hospitalet es reactivarà l'any vinent

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín /@EP







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, han acordat aquest divendres reactivar la Comissió Bilateral entre el Govern i la ciutat el gener del 2022.





Ho han explicat tots dos en declaracions als mitjans després de la primera visita institucional d'Aragonès al municipi des que va ser investit president, que han valorat positivament.

Aragonès ha destacat la importància de l'Hospitalet des del punt de vista social i econòmic, i ha afirmat que durant la trobada han parlat de qüestions d'“interès” tant per a la ciutat com per al Govern, com a projectes de dinamització econòmica, de preservació mediambiental i assumptes sanitaris, educatius i de seguretat.





Ha apuntat que a la reunió de la Comissió Bilateral podran abordar amb més detall aquestes qüestions i ha reivindicat que el seu Govern vol ser un govern de transformació de la mà dels ajuntaments, especialment de les ciutats més poblades com L'Hospitalet i tenint en compte el “potencial” que té l'àrea metropolitana de Barcelona a nivell econòmic, social i de projecció internacional.





Per la seva banda, Marín ha agraït la visita del president i ha celebrat que hagin pogut parlar de projectes com el 'clúster' biomèdic i "qüestions urgents" com l' Hospital General de l'Hospitalet i la necessitat de rehabilitar diverses escoles del municipi, cosa que considera que necessita l'aliança entre l'ajuntament i la Generalitat.





A més, ha assegurat que han pogut parlar d'"un tema important per a la ciutat", com la seguretat i la coordinació necessària que creu que hi ha d'haver entre els Mossos d'Esquadra i la policia local.





PDU GRAN VIA-LLOBREGAT



Preguntat per si han parlat del Pla Director Urbanístic (PDU) de Gran Via-Llobregat, que s'ha de reformular després de la suspensió per part del Tribunal Suprem, Aragonès ha defensat que s'ha de treballar amb "voluntat de consens" i ha demanat deixar espai perquè es pugui treballar i concretar una proposta definitiva.





Marín també ha apostat per "continuar per un camí de màxim consens" i treballar conjuntament entre les forces polítiques de l'ajuntament i les institucions per avançar en aquest assumpte, que augura que donarà moltes oportunitats a la ciutadania, i s'ha mostrat convençuda que podran arribar a un acord i s'aprovarà un nou pla que es pugui executar.