Els interins fan "les primeres passes" per aturar les oposicions amb convocatòria al desembre

Palau de la Generalitat /@EP





Els sindicats i plataformes d'interins valoren l'acord entre el govern estatal, ERC i PNB que permetrà als treballadors temporals des de fa cinc anys passin a ser fixos sense opositar, com un "pas endavant" però l'entomen amb "cautela". Els efectes de la proposta, però, ja s'han començat a notar i amb la primera petició als jutjats perquè aturin les oposicions obertes.





La Plataforma d'Interines del SOC ha sol·licitat mesures cautelars aquest divendres al Contenciós Administratiu perquè aturi la convocatòria del cos superior de la Generalitat, amb data prevista per la primera prova l'11 de desembre. La PIC també presentarà un escrit de cautelars per aquest procés, però ho farà davant el TSJC dilluns, segons han avançat l'entitat a l'ACN.





La Plataforma d'Interins de Catalunya reclamarà a l'alt tribunal català que suspengui la convocatòria o que les places ocupades per interins de llarga durada no quedin afectades pel procediment. La PIC està valorant també reclamar mesures en les convocatòries de places de les Tècniques Especialistes en Educació Infantil (TEEI).









"UN PAS ENDAVANT"





El pacte preveu incloure dues disposicions addicionals a la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que obliguen les administracions a convocar pel sistema de concurs les places ocupades per personal temporal almenys des de l'1 de gener del 2016. Els interins que fa entre tres i cinc anys que ocupen la plaça sí hauran d'opositar, però "els exercicis de la fase d'oposició poden no ser eliminatoris",





L'organització ha valorat l'acord com "un pas endavant". "Introduir el concurs de mèrits fa uns mesos era impensable", ha dit Cristina Gruas, portaveu de la PIC. Tanmateix, considera que el pacte "no dona compliment a la jurisprudència de la Unió Europea" i avisa que les bases d'aquest concurs s'hauran de negociar de manera diferenciada a cada administració, cosa que genera "incertesa en el col·lectiu". Perquè aquests concursos siguin "efectius" per la PIC "haurien de ser de resultat cert" i poder-se aplicar als treballadors que porta més de tres anys a l'administració, ha afegit Gruas.





"SÍ QUE VAN D'ACORD AMB LA NORMATIVA EUROPEA"





La Plataforma d'Interines del SOC ha valorat que les propostes són "molt positives de cara a regularitzar la situació de les persones en abús de temporalitat" i ha considerat que sí que "estan en concordança amb el que estableix la normativa europea". L'entitat afegeix que si no s'aturen els processos selectius oberts es podria donar la paradoxa que les noves mesures no s'apliquin als interins, que podrien arribar a perdre la feina en unes oposicions.





A més, adverteixen que es pot generar una situació "discriminatòria" perquè l'administració ha decidit paralitzar els processos d'estabilització no iniciats fins que la controvèrsia estigui resolta, però en canvi, segueix amb els iniciats.





"PERJUDICA ELS QUE PORTEN ENTRE TRES I CINC ANYS"





La Intersindical-CSC també ha definit l'acord com un "avenç" pel moviment interí, però ha avisat que vigilarà com s'aplica perquè "pot suposar greus injustícies" en diferenciar dos sistemes d'estabilització diferents pels interins en frau de llei. El sindicat considera que el pacte "perjudica clarament la situació dels interins que porten entre tres i cinc anys en abús de temporalitat" i lamenta que en el document no s'estableixi cap règim sancionador als càrrecs públics per tal d'evitar el frau en el futur. "Ens podem trobar a les portes de l'ERO més gran del nostre país", afirma l'organització en un comunicat.





Pel que fa a CCOO, el sindicat ha mostrat la seva "satisfacció" per l'anunci, que implica que el govern estatl està disposat a canviar el marc legal. "Ens alegra haver obert un camí amb l'acord que ha anat al parlament", han dit en un comunicat, fent referència al pacte assolit entre CCOO, UGT i CSIF amb el llavors ministre Miquel Iceta el 5 de juliol.





Ara, el sindicat assegura que està estudiant la nova situació per a la negociació que els espera. De moment, s'han mostrat preocupats pel "greuge comparatiu en l'accés a les diferents places, així com la seguretat jurídica per evitar futures impugnacions".