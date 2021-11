De (capo)ral de la policia de Llinars a "capo" del narcotràfic: els Mossos expliquen el cas

Una operació antidroga a Llinars del Vallès acaba amb quatre policies locals detinguts. // ACN - Albert Segura





Els Mossos d’Esquadra han conclòs que un dels quatre agents de la Policia Local de Llinars del Vallès detinguts el 26 d’octubre era el cap de l’organització criminal dedicada a la producció massiva de marihuana. Amb el suport de dos agents més, gestionada l’organització com una “franquícia” decidint on es feien les plantacions i qui les treballava.





A canvi d’una “tarifa plana” d’uns 1.500 euros mensuals o un tant per cent de la collita, oferia les naus, protecció i suport logístic, entre d’altres serveis, fent ús dels recursos policials. L’operatiu policial, després d’una investigació de 20 mesos, va finalitzar amb 15 persones detingudes i 7.000 plantes de marihuana i 114 quilos de cabdells comissats en 32 entrades en naus i domicilis.





EL CAS





Agents de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord van detenir el 26 d’octubre quinze persones, quatre de les quals agents de la Policia Local de Llinars del Vallès, per delictes contra la salut publica, suborn, revelació de secrets, omissió del deure de perseguir delictes, defraudació de fluid elèctric, prevaricació administrativa, robatori amb força, tortures, falsedat documental, detenció il·legal i pertinença a organització criminal.





En roda de premsa, l’inspector Josep Antoni López Garzón, ha explicat que la investigació es va posar en marxa a principis de 2020 arran l’assassinat a trets d’un home en una estació de servei de Llinars del Vallès quan parlava amb un dels agents de la Policia Local de Llinars detinguts.





Aquest cas va posar els mossos sobre la pista d’una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana que podria tenir vinculacions amb agents de la Policia Local de Llinars del Vallès.

Tot i que inicialment treballaven amb la hipòtesi que els agents donessin protecció als responsables de les plantacions, les investigacions van demostrar que un dels policies detinguts, el caporal, era el que dirigia l’organització decidint on es feien les plantacions, qui les treballava i quan els cobrava. Dels altres tres policies detinguts, dos li donaven suport, i el quart, l’únic que està en llibertat, se'l relaciona amb una entrada en nau industrial del municipi per captar possibles noves ubicacions.





UN POLICIA QUE VIGILA UNA "NARCONAU"





Des de feia set anys, a canvi d'una "tarifa plana" o un tant per cent de la collita, modalitat que escollien en funció de la rendibilitat del cultiu, els policies proporcionaven la nau als "jardiners", feien tasques de vigilància i s'encarregaven de temes logístics com ara portar el menjar als treballadors de les plantacions. Tot això ho feien en hores de feina, utilitzant recursos del cos i d'esquenes a la resta de companys que no van sospitar mai res.





L'inspector ha explicat també que quan es va decidir iniciar l'operatiu van detectar que el cap de l'organització estava temptejant transformar les naus on hi havien les plantacions en granges de bitcoins.





ENTRE LLINARS I BARCELONA





En aquesta investigació, que porta el jutjat d'instrucció 4 de Granollers, es van obrir diverses línies de treball a l’entorn de diverses persones relacionades amb el cultiu de marihuana i que podien estar protegides per alguns agents de la Policia Local de Llinars del Vallès.





De totes les gestions practicades els Mossos van poder identificar les persones que conformaven l’organització criminal, es van poder ubicar les naus industrials i els domicilis dels investigats, la majoria al terme municipal de Llinars del Vallès i a la ciutat de Barcelona. A una de les naus, ubicades al polígon de Can Prat de la localitat, els investigadors hi van ubicar l’epicentre de l’activitat de l’organització.





Un cop obtinguts tots els indicis que acreditaven l’activitat delictiva d’aquest grup, així com les persones que l’integraven, el 26 d’octubre es van fer un total de 32 entrades i escorcolls en diferents municipis del Vallès, Barcelona, Piera, Corbera de Llobregat i Riells i Viabrea. Es van arrestar quinze persones, entre ells els quatre policies locals, i es van intervenir més de 118.000 euros provinents del tràfic de marihuana, 7.000 plantes i 114 quilos de cabdells. També es van intervenir diverses armes de foc i desenes de dispositius mòbils i ordinadors que encara no s'ha pogut analitzar.





UNA INVESTIGACIÓ DIFÍCIL





L'inspector ha reconegut que el fet que els líders de l'organització fossin policies ha dificultat molt la investigació perquè disposaven de tots els recursos i l'instint policial "posat al seu interès". "Això ens va obligar a picar molta pedra a l'inici i a anar pas a pas per no cometre cap error", ha afegit.





També ha destacat que el cas demostra com aquestes organitzacions criminals aconsegueixen "temptar" membres d'estaments com la policia per fer-los la feina "més fàcil". Aquí, per exemple, ha recordat els tres mossos detinguts l'any passat a Santa Coloma de Farners per tràfic de drogues.





Els detinguts van passar a disposició judicial i nou dels quinze van ingressar a presó, mentre que la resta van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta per poder determinar la presumpta participació de més persones en la trama.