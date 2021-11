El Govern admet que Brussel·les exigeix "ajustaments" al sistema de pensions

Hector Gómez @ep





El portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez, ha defensat aquest divendres, en relació amb la polèmica sobre l'augment de còmput de la pensió en què treballa el Ministeri de Seguretat Social, que en cap cas tindrà "conseqüències negatives" per als pensionistes, tot i que ha admès que l'ambiciós pla de reformes sufragat amb fons europeus que s'ha acordat amb la Unió implica "evidentment" que "cal atendre determinades qüestions o ajustaments".





Així ho ha assegurat el dirigent socialista en declaracions a La Sexta, després de ser preguntat sobre la mesura que es preveu en aquest acord subscrit amb Brussel·les per rebre els fons europeus relativa a ampliar el període de còmput, i que els sindicats han rebutjat de ple.





"Estem immersos en un pla molt ambiciós de reformes conforme al que determina el pla de recuperació, en el marc de la Unió Europea, i evidentment cal atendre determinades qüestions o ajustos, però en qualsevol cas, estic absolutament convençut que des del Ministeri amb les competències, el ministre José Luis Escrivá, traslladarà l'opinió pública”, ha explicat.





Això sí, Gómez ha volgut deixar clar diverses vegades que la proposta del Govern no comporta pèrdua en matèria de pensions ni tindrà conseqüències negatives per als pensionistes. "El Govern està complint en matèria de pensions, no hi ha dubte", ha emfatitzat.





Així, ha destacat que ja han impulsat la revaloració de les pensions i ha garantit que continuaran apostant pel sistema actual, "donant-li múscul per garantir-ne la viabilitat" i sostenibilitat en el temps.





DEFENSA QUE ESCRIU PORTI LA SEVA PROPOSTA AL DIÀLEG SOCIAL





A més, ha assegurat que també continuaran apostant pel diàleg social com la via per reformar el sistema de pensions, com fan en altres àmbits. "En aquest cas no serà menys", ha defensat, després d'escoltar les crítiques del líder de CCOO, Unai Sordo.





En aquest sentit, ha defensat que és "important" que el Ministeri de Seguretat Social d'Escrivà, dins d'aquests contactes amb l'espai oportú de diàleg, pugui posar sobre la taula les seves propostes, "que en cap cas no tindran conseqüències negatives per a les persones que es beneficien de les pensions".