Ada Colau i Yolanda Díaz participen a '#OtrasPolíticas' sense Ione Belarra ni Irene Montero

Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García i Fátima Hamed participarà en un acte per poder intercanviar opinions sobre el lideratge que estan tenint a la política espanyola. L'acte estarà sota el nom de '#OtrasPolíticas' i està organitzat pel partit de Mónica Oltra. Un espai on arribaran les cinc dones, però sense partit polític a què representar, en un espai per reflexionar sobre la seva vida personal a l'àrea de la política.





El format que han escollit per celebrar aquest acte és el de la tertúlia, perquè les representants puguin pujar a l'escenari, contestar algunes preguntes i generar un petit debat sobre temes diferents de l'actualitat.





Com a assistents, el partit organitzador ha confirmat que acudiran representants polítics, sindicals i de la societat civil. Una tertúlia que servirà per poder intercanviar idees i reivindicar les virtuts, en un espai on el més important és escoltar i parlar d'alguns temes d'actualitat, sense entrar a fer política.





Una de les participants que s'ha mostrat més emocionada ha estat Yolanda Díaz. A través de Twitter ha enviat un missatge dient que participarà i que li fa molta il·lusió poder participar en la tertúlia. A més, des del seu entorn han assegurat que no tenen cap vinculació amb cap tema relatiu a la política.





Les grans absents d'aquesta tertúlia entre algunes de les dones més representants de la política són Ione Belarra i Irene Montero. Totes dues no hi aniran, però no s'han mostrat contrariades, sinó que consideren que és un "acte més" sense relació amb cap projecte que estigui en marxa a l'àmbit polític.





DÍAZ VOL UN NOU PROJECTE





Aquesta tertúlia arriba en un moment complicat dins de Poem. Yolanda Díaz va llançar fa unes setmanes que estava en la creació d'un nou projecte. Amb aquestes declaracions va fer témer el pitjor a Podem, ja que estan convençuts del poder que té Díaz dins del partit i entre els seus seguidors.





De fet, Yolanda Díaz segueix guanyant protagonisme i això fa que les líders de Podemos temen que es converteixi en una autoritat. Díaz no va anar a l'acte de Podem per estar de viatge familiar i això va fer saltar les alarmes. Tot i això, Díaz té molts suports dins de la formació.