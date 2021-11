L'empresa de Roures es manté com a favorita per continuar produint els partits de La Lliga

@EP





Javier Tebas segueix fent de les seves al capdavant de la Lliga. Ha decidit no incloure condicions per poder licitar pels drets audiovisuals, així que serà el mateix organisme de La Lliga qui atorgui aquests drets sense que cap empresa pot intentar aconseguir els drets a través d'una subhasta.





Aquesta notícia no ha assegut bé al sector audiovisual, ja que hi ha moltes empreses que consideren que estan preparades per fer-ho. Tot i això, que els repartiments audiovisuals vinguin imposats per La Lliga fa que ni tan sols puguin lluitar per aconseguir aquests drets.





En aquest sentit, La Lliga s'ha tornat a quedar dret a dir sobre qui podrà emetre els partits i els resums de la competició. Així que serà Tebas qui decideixi quina empresa els tindrà, encara que l'única cosa que podran fer és retransmetre els partits i personalitzar les locucions i els comentaris.





Amb tot això, es considera que Mediapro és l'empresa més ben situada per poder continuar emetent els partits de la Lliga. De fet, moltes empreses lamenten que no s'hi inclogui una adjudicació per als drets de realització i producció de partits.





MEDIAPRO COM A PRINCIPAL EMPRESA





El nou plec que ha tret La Lliga fa que sigui més fàcil que Mediapro tingui els drets de producció. A més, les noves condicions han deixat la porta oberta a la possibilitat que empreses productores com la que té Jaume Roures també pugui tenir els drets audiovisuals.





"També podran presentar ofertes pels diferents lots objecte d'aquest procediment agències o entitats intermediàries”, assegura el comunicat. Això significa que les empreses que no tinguin plataformes de televisió o digital podran accedir a aquests drets audiovisuals.