Els fons Next Generation han de convertir Espanya en un país sostenible, resilient, digital i socialment just

@I Congreso Internacional





El I Congrés Internacional sobre "El desafiament de la recuperació i el paper de la contractació pública". Aquesta iniciativa ha estat impulsada pels Observatoris de contractes públics i la Càtedra de la Contractació pública local de la Universitat de Saragossa.





L'espai ha servit per intercanviar idees, experiències i propostes sobre l'organització que té la Unió Europea i els objectius que hi ha marcats per aconseguir la recuperació econòmica i la transformació que persegueixen els Fons Next Generation EU.





La crisi econòmica que s'està vivint arran de la pandèmia del coóvid fa que la Unió Europea estigui en un moment molt delicat. Per poder sortir d'aquesta crisi, estan disposats a ajudar els Estats membres. Espanya podria arribar a rebre 140.000 milions d'euros. Tot i això, la realitat és que les administracions espanyoles han de poder dividir bé aquests fons en projectes per convertir Espanya en un país més sostenible, resilient, digital i socialment just.





El catedràtic de Dret Administratiu, Santiago Muñoz, va posar sobre la taula algunes propostes per aconseguir aquests objectius. Modificar els contractes existents, comptar amb els operadors econòmics amb contractes vigents o incentivar que la iniciativa privada pugui promoure convocatòries de subvencions. Aquestes han estat algunes de les propostes que ha llençat el catedràtic.





El que ha quedat clar al I Congrés Internacional és que la situació és excepcional i que cal adoptar mesures acords. Han reconegut que els fons no es poden atorgar de qualsevol manera i cal interpretar el context i la finalitat dels fons que podria rebre Espanya de la Unió Europea.





Tot i la situació, a les ponències també s'han volgut enviar missatges positius. D. Miquel Roca i Junyent va comentar que si Espanya va ser capaç d'arribar a acords importants durant la transició, la sortida de la crisi i la transformació del nostre país no pot quedar frustrada per regles de procediment administratiu.





Per acabar, Albert Martínez Lacambra i Pablo Arellano també van voler posar de manifest que els operadors públics necessiten un marc de seguretat jurídica que els permeti assignar de manera ràpida i eficaç els fons europeus que Espanya rebi des dels fons Next Generation. Això servirà perquè la Comissió Europea no posi impediments ni dificultats per aconseguir els objectius europeus marcats.