Catalunya és la comunitat autònoma que més ciberatacs rep

@EP





Catalunya va ser la comunitat autònoma que més ciberatacs va denunciar el 2020 . Les xifres se situen per sobre de Madrid, però no per gaire diferència. En el cas català, van ser un total de 48.794 denúncies, mentre que a Madrid 48.678. Aquestes són les dades que ha facilitat el Ministeri de l'Interior al seu estudi sobre cibercriminalitat a Espanya.





Durant tot el 2020, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van haver d'atendre un total de 215.507 víctimes. En aquest sentit, Catalunya, Madrid, Andalusia i el País Valencià van ser les que més atacs van registrar.





A més, un dels motius pels quals va augmentar la xifra va ser la pandèmia del coronavirus. Es van registrar un 29,7% més d'atacs que durant el 2019. Les persones que pateixen més aquest tipus d'atacs són els homes que solen tenir entre 26 i 40 anys.





"Són objecte, principalment, dels delictes de fraus informàtics, amenaces i coaccions, així com falsificació informàtica. Tot i això, si s'analitza la distribució global d'incidents coneguts per àmbit i sexe, les dones excedeixen en percentatge les víctimes de sexe masculí quan es tracta de fets relacionats amb l'accés i la intercepció il·lícita, la falsificació informàtica i els delictes sexuals ”, diu l'informe.







El 87,6% de les persones que pateixen aquests ciberatacs són espanyoles, mentre que el tant per cent retsant són d'altres països. Una altra dada cridanera és que el 73,3% dels detinguts per les Forces i Cossos de Seguretat són homes que cometen, principalment, delictes informàtics, amenaces i coaccions.





L'incident més comú que es va registrar durant el 2020 va ser el del Malware. Es va registrar el 35,22% d'aquests ciberatacs, mentre que els fraus van ser el 32,02% del total. A més, a l'àmbit privat també s'han augmentat els incidents un 5,25%, fet que suposa que s'han gestionat 861 incidents.