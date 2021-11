Els mossos detenen vuit persones i desmantellen una plantació de marihuana a Argentona

@Mossos d'Esquadra





Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a una casa modernista d'Argentona (Barcelona), després de detenir un total de vuit persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.





Les detencions són resultat d'una investigació iniciada a principis de setembre, després de rebre queixes de veïns per la forta olor de marihuana provinent de la casa, que és Bé Cultural d'Interès Local, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dissabte en un comunicat.





A més, durant la fase de recerca la companyia subministradora d'electricitat va detectar que a l'interior del domicili s'estava fent un consum fraudulent.





Aquest dimecres va començar un dispositiu en què van intervenir 85 efectius policials i que va permetre detenir les vuit persones que eren a l'interior, així com localitzar mil plantes de marihuana en estat avançat de creixement i 67 quilos de cabdells.





La investigació continua oberta i no es descarten més detencions, mentre que els arrestats --d'entre 25 i 64 anys-- van passar divendres per disposició judicial: el jutge va decretar llibertat amb càrrecs i mesures cautelars per a dos.