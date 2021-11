La cimera del COP26 inicia una pròrroga davant de la manca d'acords

@EP





La XXVI Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU que va començar a Glasgow el 31 d'octubre passat i que havia d'haver estat clausurada a les 18.00 hores (19.00 a la Península Ibèrica) a les ciutats escocesa el dia 12 de novembre ha iniciat una pròrroga amb l'objectiu que els països busquin in extremis unir postures i aconseguir tirar endavant l'Acord de la Cimera de Glasgow.





No és una novetat que les cimeres climàtiques s'allarguin més enllà de la quinzena prevista per negociar. L'anterior cita, celebrada a Madrid, es va penjar la medalla de ser la cimera més llarga de la història, ja que va acabar el diumenge següent al matí i va superar l'anterior rècord d'extensió que ostentava la COP de Durban.





Diversos dels països en desenvolupament han reclamat més finançament a les nacions desenvolupades per emprendre el procés de descarbonització i adaptació al canvi climàtic, i demanen més suport econòmic per a les pèrdues i danys que enfronten davant la pujada del nivell del mar i l'augment de les temperatures extremes.







El primer ministre britànic, Boris Johnson, amfitrió de la COP26 sembla que recolza aquestes peticions quan ha manifestat que el món en desenvolupament "necessita veure els diners sobre la taula" per garantir l'acord, segons informa DPA.





D'altra banda, hi ha preocupació sobre l'establiment de l'objectiu de l'1.5ºC d'increment de temperatura global per evitar els pitjors impactes del canvi climàtic, cosa que és un assumpte “de vida o mort”, ja que nombrosos països no volen cedir en aquest límit establert pels experts de canvi climàtic de l'ONU com a punt d'alerta vermella.







En la visita al centre de vacunació al sud-est de Londres aquest divendres, Johnson va dir que el Regne Unit acull la COP26 on s'està remenant el cel i la terra per aconseguir que tothom consideri de "vital importància" que l'acord de la negociació ha de mantenir el límit de l'increment global de temperatura d'aquí a finals de segle a 1.5ºC.





"Necessitem veure els diners sobre la taula per ajudar el món en desenvolupament a emprendre els necessaris canvis. Això és el que cal que passi en les pròximes poques hores", ha insistit. El límit de l'Acord de París es va fixar en un màxim de 2ºC amb la promesa d'intentar arribar al límit de 1.5ºC per evitar els pitjors efectes i els impactes de l'escalfament.





Però els científics avisen que per mantenir aquest repte de 1.5ºC cal que les emissions de gasos d'efecte hivernacle es retallin a nivell mundial en un 45% el 2030 i que s'assoleixi la neutralitat climàtica a mitjan segle.





La nova versió de la decisió final "sol·licita" els països a revisar i enfortir els plans de reducció d'emissions per al 2030 i alinear-los amb l'objectiu de temperatura de l'Acord de París s'ha valorat com un llenguatge més fort que la primera versió de l'esborrany que "urgia" els països que ho facin.





D'altra banda, el nou esborrany també inclou la data límit, que situa el 2025, perquè els països desenvolupats dupliquin el finançament que ajudarà les nacions més pobres i més vulnerables a adaptar-se als impactes del canvi climàtic dels que no són els principals responsables.





Davant la manca d'acord, s'espera que les negociacions s'estenguin i que aquestes noves converses en surtin noves versions de text que es publiquin aquest dijous a última hora i que els països tornin a reunir-se de nou durant la nit.