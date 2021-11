Ada Colau deixarà Barcelona a Comú i no es presentarà a les eleccions per a l'alcaldia

@EP





Ada Colau no serà la candidata de Barcelona a Comú per presentar-se a l'Alcaldia de Barcelona. OkDiario ha informat que l'alcaldessa ja ha comunicat la seva decisió als seus col·laboradors i que ja està preparant la sortida del projecte de Barcelona a Comú. La idea de Colau és poder fer el salt al panorama nacional amb Yolanda Díaz i Mónica Oltra.





L'encara alcaldessa de Barcelona, en un primer moment, volia seguir com a alcaldessa de Barcelona i acabar tots els projectes que havia engegat. Tot i això, els mals sondejos han fet que es replantegi aquesta opció i ara estaria buscant unir-se a Díaz i Oltra per entrar en la política nacional.





Sembla que la decisió que ha pres Ada Colau ja no té marxa enrere. Alguns dels seus col·laboradors més propers, segons informa OkDiario, haurien deixat entreveure que deixa el partit en una situació crítica. Fa no gaire, Joan Subirats ja va abandonar el projecte i l'alcaldessa podria ser la següent a fer-ho.





Tot i aquest revés, des de Barcelona a Comú no vol desprendre's de l'alcaldia i espera poder unir-se al PSC o ERC per poder seguir estant al capdavant de Barcelona. Tot i això, hauran de trobar un substitut per a Colau que tingui la mateixa energia i seguidors que l'actual alcaldessa de Barcelona.