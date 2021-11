Els centres de dia amplien els grups bombolla a 20 persones a Catalunya

@EP













Les conselleries de Drets Socials i Salut han actualitzat les mesures Covid-19 dels centres de dia de gent gran i persones amb discapacitat i s'amplia a 20 el nombre màxim de persones permeses en unitats estables de convivència, segons les possibilitats organitzatives de cada centre.





La "prioritat és recuperar la normalitat" a l'activitat una vegada superada l'última onada produïda per la variant Delta del coronavirus, mantenint encara mesures de prevenció i seguretat, informa l'Executiu català en un comunicat aquest divendres.





Així mateix, els departaments responsables de la gestió de la pandèmia de Covid-19 en aquests centres recomanen tenir unitats de convivència més petites, entre sis i deu persones.





Una altra novetat és que als centres de dia integrats en una residència podran constituir grups estables amb usuaris del centre residencial i del centre de dia, que seran ateses per professionals exclusius que conformaran el grup estable.





CASOS POSITIUS





Davant d'un cas positiu en un centre de dia de gent gran, els usuaris correctament vacunats o que hagin superat la malaltia en els darrers sis mesos que siguin contactes estrets deixaran d'anar al centre fins que passin dues setmanes o fins que el brot estigui controlat, i hauran de vigilar els símptomes i sotmetre's a proves PCR.





En el cas de les persones amb discapacitat usuàries d'un centre de dia que siguin contactes estrets, però estiguin correctament vacunades no hauran de fer quarantena i podran anar al centre, encara que hauran de vigilar els símptomes durant dues setmanes i fer-se proves PCR.





Pel que fa a les persones no vacunades o incorrectament vacunades, i les que no han passat la malaltia en els darrers sis mesos, hauran de fer quarantena al seu domicili durant 14 dies, realitzant-se també proves PCR.





PROFESSIONALS





Els professionals que siguin contactes estrets i que estiguin correctament vacunats o hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos no hauran de fer quarantena, però es realitzaran proves PCR seriades per detectar possibles infeccions asimptomàtiques.





Podran continuar treballant sempre que els resultats dels tests siguin negatius i no tingui símptomes; mentre que aquells professionals considerats contactes estrets que no estiguin vacunats, parcialment vacunats o que no hagin passat la malaltia durant els sis mesos previs, hauran de fer quarantena al seu domicili durant 14 dies.





CRIVATS





Pel que fa als cribratges a professionals, l'"elevada" cobertura vacunal entre els usuaris i els professionals que hi treballen permet, segons el Govern, un replantejament dels cribratges als treballadors, voluntaris i alumnes en pràctiques: se'ls farà una PCR quinzenal a aquells que estiguin correctament vacunats.





Als professionals no vacunats, sense la pauta completa o que no hagi passat la malaltia durant els tres mesos previs se'ls realitzarà una PCR setmanal; i una PCR després de 21 dies o més d'absència per vacances i permisos, entre d'altres.