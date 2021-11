Caixabank és un dels bancs més sostenibles del món

@EP





El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ha inclòs CaixaBank, per desè any consecutiu, entre els bancs més valorats del món en matèria de sostenibilitat, informa l'entitat aquest dissabte en un comunicat.





Aquest índex mundial, que avalua el comportament de les empreses sota criteris ambientals, socials i de govern corporatiu, considera CaixaBank "un dels 24 bancs més destacats en sostenibilitat" entre 168 candidats i el situa en onzena posició.





CaixaBank, amb un total de 85 punts, ha obtingut la màxima puntuació (100) a les àrees de gestió del risc, inclusió financera i en reporting social i ambiental.





Els analistes han destacat altres aspectes, com ara drets humans, desenvolupament del capital humà, seguretat de la informació i ciberseguretat, finances sostenibles i en estratègia climàtica.





MODEL PROPER A LA SOCIETAT



El president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, ha defensat que la sostenibilitat d'un projecte passa perquè la societat ho trobi útil, i ha destacat que el model de CaixaBank és inclusiu i "prop a la societat, a les necessitats de les famílies i les empreses".





Per al conseller delegat, Gonzalo Gortázar, la inclusió en aquest índex per desè any consecutiu demostra que mantenen "l'essència d'un model de banca diferencial, compromesa amb la inclusió financera, el desenvolupament sostenible i el progrés social", i també ha valorat l'esforç constant que veu a tota l'organització per donar suport als clients i al conjunt de la societat.





PRESENT EN ALTRES ÍNDEXS A NIVELL MUNDIAL



CaixaBank està present en els índexs de sostenibilitat principals a nivell mundial, com l'MSCI ESG Leader Indexes, l'Stoxx Global ESG Leaders Índex, l'Euronext Vigeo index Eurozone 120, l'Euronext Vigeo index Europe 120, l'Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe índex FTSE4Good.





La seva presència en aquests índexs és perquè és "de les entitats financeres més compromeses amb la sostenibilitat", ja que el seu Pla de Banca Socialment Responsable recull cinc principis d'actuació que suposen una contribució directa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.





SOSTENIBILITAT I DESENVOLUPAMENT SOCIAL



L'entitat dona suport, mitjançant la seva activitat, a iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient, que contribueixen a prevenir i mitigar el canvi climàtic, a impulsar la transició cap a una economia baixa en carboni i el desenvolupament social.





També lidera la lluita contra el canvi climàtic a nivell global, amb compromisos directament relacionats amb la descarbonització, la reducció i la compensació de l'empremta de carboni i una acurada política de gestió ambiental, entre altres línies d'actuació.