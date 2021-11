VÍDEO. Aquesta ha estat l'espectacular caiguda de Pol Espargaró al Gran Premi de València

@EP





Pol Espargaró ha patit una duríssima caiguda durant els entrenaments lliures de MotoGP al circuit de València. El pilot d'Honda ha perdut el control de la Honda i ha volat per sobre de la moto.





Per uns moments, Espargaró s'ha quedat a terra, però la bona notícia és que n'està conscient i els metges han descartat que tingui cap lesió greu. No obstant això, per precaució, el pilot d'Honda no participarà en cap de les sessions que queden durant la jornada de dissabte.





A aquest incident de Pol Espargaró cal sumar-li la baixa de Marc Márquez per problemes de visió, així que l'equip oficial d'Honda, de moment, no tindrà cap representant a la pista.