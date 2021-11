La trobada de '#OtrasPolíticas' remarca l'objectiu de "caminar juntes per fer bona política"

@EP





la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portaveu de Más Madrid, Mónica García, i la portaveu del Moviment per la Dignitat i la Ciutadania a Ceuta, Fátima Hamed Hossain , han advocat per "caminar juntes" des de la "diferència" per a fer "bona" política durant un acte conjunt a València en què han assegurat que "s'obre un nou cicle".







Les dirigents han compartit aquest dissabte la trobada '#OtrasPolíticas' al Teatre Olympia, un acte en què han posat en comú les seves idees sobre temes d'actualitat com les pensions, l'ocupació, la ultradreta i els governs de coalició, en un esdeveniment en format tertúlia que s'ha vist interromput uns minuts quan una dona ha cridat la consigna “les dones no som una ideologia”.





Yolanda Díaz ha remarcat que "el millor està per arribar" i s'ha dirigit a les altres quatre dirigents amb un missatge: "Fem coses petites, somiem d'allò més bé i caminem juntes amb vosaltres davant". Una idea que han repetit la resta de participants.





Mónica García ha remarcat que "s'obre un nou cicle en què les dones som les protagonistes". "Ens agrada la bona política i farem política bonica", ha assegurat, en la mateixa línia que Mónica Oltra: "Em quedaria que caminem juntes des de la diferència, des de l'escolta i l'amor".





Alhora, Ada Colau ha apel·lat a la "il·lusió, futur i esperança" i ha assegurat que "la diversitat no és una cosa dolenta, és una cosa bonica". "Ens agrada posar-nos d'acord en la diversitat", ha afirmat.





Fàtima Hamed ha apostat per “la política de la gent normal i corrent per a la gent normal i corrent”.





El matx ha tingut alguns punts de tensió. Quan totes cinc han arribat al lloc on s'havia de celebrar la tertúlia, una concentració de transportistes les estaven esperant provocant un tumult. A més, algunes persones han tirat ous a Yolanda Díaz en arribar. Poc abans d'acabar-se, una activista d'Esperanza Obrera ha aturat l'esdeveniment durant alguns minuts, increpant les participants i intentant boicotejar l'esdeveniment.