Jorge Martín s'emporta la darrera pole de la temporada en un nou triplet de Ducati

@EP





Jorge Martín ha tornat a ser el més ràpid en una sessió d'entrenaments classificatoris. El pilot del Pramac Racing ha superat Bagnaia per 64 mil·lèsimes i Jack Miller per gairebé 4 dècimes. Una volta que li ha permès batre el pilot més en forma de la graella i que havia sumat les últimes cinc poles.





El pilot madrileny vol ser el millor rookie de l'any i per això ha de sumar, almenys, tres punts més que Enea Bastianini. I no ha començat gens malament el cap de setmana per a Jorge Martín que sortirà des de la primera posició, mentre que Bastianini ho farà en 18a posició.



A la mateixa primera línia estarà acompanyat per les dues Ducati oficials. Bagnaia i Miller. Tots dos han caigut quan faltaven pocs minuts per acabar l'entrenament quan estaven millorant els seus temps. Això, juntament amb el gran ritme del madrileny, ha permès al Pramac aconseguir l'última pole de l'any.







A la segona línia estaran les Suzuki al costat de l'altra Ducati del Pramac. Mir, quart i Rins, sisè, han completat una de les millors sessions de classificació de les Suzuki a la temporada. Al mig hi haurà un Zarco que no ha pogut completar un top-4 de Ducati per mil·lèsimes.





Per darrere, el líder del mundial, Fabio Quartararo ha acabat vuitè a més de sis dècimes de Martín, però és cert que ha tingut dues banderes grogues a les voltes que no li han permès millorar. El gran protagonista del cap de setmana, Valentino Rossi ha estat desè després de passar de manera directa a Q2.





La resta dels espanyols han acabat molt enrere. Aleix Espargaró ha estat dotzè amb l'Aprillia, Viñales ha acabat catorzè, Lecuona quinzè i Álex Márquez setzè després de caure. Les dues Honda no han pres part de la classificació. Pol Espargaró ha hagut de ser traslladat a l'hospital després d'una aparatosa caiguda i Marc Márquez continua recuperant-se dels problemes de visió.