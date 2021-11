El Parlament Europeu aprova una nova normativa per evitar que les empreses portin els beneficis a paradisos fiscals

@EP





El Parlament Europeu ha acabat intervenint i posant punt final a un procés que ja durava massa temps. Des de fa 5 anys, el procés legislatiu estava vigent i han decidit que s'havia d'acabar.





Per això, la nova normativa ha exposat que totes aquelles multinacionals i les filials que tinguin una activitat a més d'un Estat membre i que tinguin una facturació anual de més de 750 milions d'euros hauran de publicar tots aquells impostos que paguen a cadascun els països.





En aquest sentit, la Unió Europea ha informat que tota aquesta informació estarà a Internet i que tindrà una plantilla comuna per a tots els estats membres. D'aquesta manera, el document esdevindrà un informe europeu idèntic per a totes les empreses.





MAJOR TRANSPARÈNCIA





Una transparència més gran és el que busca el Parlament Europeu amb la inclusió d'aquesta publicació dels impostos que paguen les empreses i les seves filials. Les dades s'hauran de situar en categories específiques. Hi figuren camps com l'activitat de l'empresa, el nombre d'empleats, els beneficis o les pèrdues, l'import tributari meritat i abonat i els guanys que ha anat acumulant l'empresa.





De fet, des del Parlament Europeu ja consideren que van tard. L'eurodiputat espanyol Ibán García ha comentat que volien aprovar aquest text uns quants anys abans, però que havia estat impossible. A més, ha assegurat que el que es pretén amb aquest nou text és augmentar la transparència corporativa i que se sent un precedent a tot el món.





Gràcies a aquest nou informe que hauran d'emplenar les empreses i les filials que superin els 750 milions d'euros, la Unió Europea espera posar fi als secrets de les grans empreses, és a dir, publicaran els impostos i on els tributen. Tothom té dret a conèixer aquesta informació, així que a partir d´ara qui vulgui podrà accedir a les dades d'aquestes grans empreses.





MESURES PER A EMPRESES MÉS PETITES





Tot i que aquestes mesures es tenen previst que afectin directament les grans empreses i les seves filials, també s'utilitzarà per intentar que les petites empreses no defraudis i es creïn amb l'únic objectiu d'evadir impostos. És una mesura que continua apostant per la transparència, fins i tot a petita escala.





A més, aquesta mesura, com totes les que es publiquen, també té certs matisos. En aquest cas, les empreses poden obtenir una exempció temporal. Tot i això, aquesta exempció només es donarà en casos molt concrets i en supòsits molt limitats perquè cap empresa pugui evitar publicar les seves dades.





VOLEN ASSENTAR UN PRECEDENT MUNDIAL





La idea d'aquesta nova norma va molt més enllà de la Unió Europea. La realitat és que aquests informes també s'aplicaran a zones que estiguin fora de la llista de la UE de països i territoris no cooperadors a efectes fiscals.





A què afectarà aquesta mesura? El primer que cal dir és que el Parlament Europeu volia afegir algunes mesures que fossin més restrictives per evitar la sortida dels beneficis que obtinguessin les empreses a paradisos fiscals fora de la Unió Europea. Tot i això, aquestes noves normes són un pas per desgranar tots els beneficis i impostos.





Aquesta nova normativa s'ha aplicat sobre la base que un estudi ha estimat que el 80% dels beneficis traslladats a la Unió Europea pararà a paradisos fiscals de la mateixa Unió. Amb aquesta decisió i amb les dades sortint a la llum, les empreses i les seves filials tindran una mica més complicat poder evadir impostos.