Un home mor a La Palma mentre netejava la cendra de casa seva

Les autoritats de La Palma han trobat el cos d'un home sense vida a la zona d'exclusió del volcà. El cos ha estat trobat entre Los Llanos de Aridane i El Paso.





Les primeres informacions apunten que l'home hauria mort a casa mentre netejava la cendra. Segons ha explicat el servei d'emergències, s'estan produint diversos accidents amb persones que han caigut des de la teulada mentre intentaven retirar la cendra de casa seva. Tot i això, aquesta és la primera víctima moral que es registra.





La zona propera al volcà està completament coberta per cendra i les brigades de neteja són voluntaris que accedeixen a la zona per poder netejar tota la cendra del volcà que s'hi ha anat acumulant. Quan li va tocar tornar a una zona segura, l'home no va aparèixer i avui l'han trobat mort.





MÉS TERRATRÈMOLS





L'illa de La Palma continua patint l'activitat volcànica i la sísmica. Durant la darrera nit s'han produït nous terratrèmols, dels quals el més gran ha tingut una magnitud de 5 i s'ha deixat sentir per tota l'illa. A més, el volcà continua traient lava i cendra per la boca, tot i que els experts comenten que ja té menys energia.





De moment, les bugades es mantenen pel mateix lloc que els dies anteriors, així que això manté l'illa sota control. La qualitat de l'aire també es manté en paràmetres normals i no s'estan superant els límits de diòxid de sofre.