18.800 militars morts i 5.700 desapareguts en el conflicte amb la guerrilla

L'informe de les Forces Armades de Colòmbia afirma que 18.840 militars han mort, que 5.707 estan desapareguts i que 316 estan segrestats. En total, la suma és de 269.573 víctimes, malgrat que moltes encara no estan reconegudes.







La Jurisdicció Especial per a la Pau ja ha reconegut 320 víctimes militars durant els últims cinc anys. El moment en què es va signar la pau entre el Govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia.







"La veritat sol considerar-se un camp de lluita, on diverses veritats busquen imposar-se com a absolutes i/o legítimes. La memòria històrica, els drets humans o els discursos sobre ecologia, victimització, medi ambient, desplaçament humà, poblacions en estats vulnerables i altres són utilitzats com a eines de lluita cap a determinats fins polítics", han comentat des de les Forces Armades.





De fet, a l'informe també han volgut mostrar el fons del problema, assegurant que el conflicte hi és perquè ha sorgit un grup de guerrillers i d'autodefenses. Tot i això, també afirmen que el govern ha permès que les Autodefenses Unides de Colòmbia en formessin part.





De moment, la justícia colombiana està investigant 6.402 casos de civils assassinats entre el 2002 i el 2008.