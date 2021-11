Els Estats Units segueixen empresonant dones per avortaments espontanis

@EP





Els Estats Units segueixen tenint a la llei de l'avortament un problema. Una dona indígena de 21 anys a Oklahoma va ser condemnada per homicidi involuntari després de patir un avortament espontani. Va ser aleshores quan la gent va començar a sortir al carrer indignat pel qual havien presenciat i no era l'únic cas que havia passat.





Els fiscals van argumentar que l'avortament espontani que va patir Poolaw va ser degut a l'ús de metamfetamina. Una autòpsia del fetus va mostrar que havia donat positiu per metamfetamina, va informar Associated Press, però no hi havia evidència que l'ús de la substància fos el que va causar l'avortament espontani. L'autòpsia va mostrar que l'avortament espontani podria haver estat causat per una anomalia congènita i despreniment de placenta, segons informa AP.





QUÈ VA PASSAR PER ARRIBAR A AQUESTA SITUACIÓ?





La història d'aquesta dona va fer la volta al món. Poolaw va arribar a l'hospital buscant tractaments i va admetre que hi havia drogues durant l'embaràs. Per això, un forense li va fer un estudi on van trobar metamfetamina al fetge i al cervell del fill que estava gestant.





Tot i això, en aquell moment, el forense no va determinar què va ser el que va causar la mort del fetus i va assenyalar que la mort fos per diversos motius. El primer és per l'existència d'una anomalia genètica, el segon pel despreniment de la placenta i un darrer motiu probable era el consum de metamfetamina de la mare.





Davant de tot això, els advocats de Poolaw ja han confirmat que apel·laran la sentència, mentre que la fiscal que va portar el cas continua mantenint silenci. Tot i això, la història de Poolaw és només una de moltes dones embarassades en la mateixa situació.





De fet, l'organització Defensors Nacionals de les Dones Embarassades (NAPW) és un grup de defensa del dret a decidir i que han confirmat que estan ajudant Poolaw en la seva apel·lació. A més, segueixen buscant dones en aquest mateix estat als Estats Units per poder ajudar-les.





Entre el 1973 i el 2020, la NAPW ha pogut registrar un total de 1.600 casos semblants al de Poolaw i asseguren que 1.200 han passat durant els últims 15 anys.





LES DROGUES ALS EMBARASSOS





L'ús de drogues durant l'embaràs està demostrat que porta molts resultats negatius, a més de posar més risc de mort al fetus. Tot i això, l'impacte de les drogues va més enllà d'aquest simple fet. El 1980, un estudi va arribar a afirmar que els fills de les mares que consumia cocaïna patien defectes extrems de desenvolupament, però aquests van ser desacreditats.





Als Estats Units hi ha algunes normes que poden travar a l'avortament de les dones. El centren en el concepte de noció de persona. És a dir, consideren que el concepte de persona és força simple i que tots són humans. Asseguren que totes les persones són biològicament humanes des del principi fins al final.





A més, el moviment conegut com a Personhood està ajudant a impulsar lleis que regulen més enllà de l'avortament. És a dir, que estén els drets i les proteccions al fetus com si ja fos una persona registrada al cens ciutadà de l'Estat. Com és lògico, aquesta Personhood també està en contra de la mort assistida, la investigació que mata els embrions i el tràfic de persones.





A QUI PROTEGEIXEN LES LLEIS?





Les lleis als Estats Units són diferents en molts sentits. El primer és que consideren que consumir drogues durant l'embaràs és abús infantil. Això està aplicat a 23 Estats del país americà. A més, a la meitat dels Estats, els treballadors han d'estar atents i comunicar si les dones embarassades consumeixen drogues.





I com el cas de Poolaw esmentat anteriorment, també n'hi ha d'altres. El cas d'Adora érez n'és un exemple. Adora ha complert 11 dels 33 anys de presó als quals se la va condemnar gràcies al fet que ella mateixa va reconèixer la seva culpa per evitar que la processessin per assassinat. Mentre segueix intentant apel·lar, és a la presó complint condemna.





Les lleis d'agressió fetal són a 38 estats dels Estats Units i ajuden a castigar els abusadors que fan mal a dones embarassades, però que al final el que està fent és empresonar les dones perquè la llei té zones blanques. De fet, alguns dels estats han decidit posar-hi un nombre de setmanes per poder determinar si el fetus és viable o no.





Amb tot això, les dones embarassades als Estats Units continuen estant desprotegides davant de situacions d'avortaments espontanis. El pensament que hi ha és que la dona, una vegada es queda embarassada, ha de pensar única i exclusivament al fetus, sense importar res més. Tot i això, ha quedat demostrat que la situació és molt més complicada del que diuen les lleis.