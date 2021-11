Espanya es juga la seva presència al mundial de Qatar davant Suècia

@EP





Espanya se la juga davant de Suècia. El conjunt dirigit per Luis Enrique té al davant un partit clau per saber si es classifica directament per al mundial de Qatar 2022 o ha de passar per la repesca. L'empat davant de Grècia i la derrota a Suècia han complicat la classificació durant moltes jornades.





La selecció dirigida per Luis Enrique necessita puntuar per ser al mundial. Un empat o una victòria n'hi haurà prou, ja que Suècia és segona de grup amb un punt menys. La Cartoixa de Sevilla viurà una autèntica final entre les dues millors seleccions del grup.





La fase de classificació no va començar gens bé per a Espanya. El primer partit del grup, a casa i davant de Grècia. Tot feia indicar que la selecció s'imposaria, però res més lluny de la realitat. Un partit fluix que va deixar la primera punxada del grup. Posteriorment va arribar la victòria, in extremis, davant de Geòrgia i la victòria còmoda davant de Kosovo. Tot i això, Suècia ja dominava el grup, ja que no havia perdut cap partit.





Després va arribar el desastre. La derrota a terres sueques va suposar un greu problema per a les aspiracions espanyoles, ja que Suècia se situava a cinc punts d'avantatge. A partir d'aquí, el camí de la selecció ha estat impecable i, unit als fluixos partits de Suècia, li han permès arribar com a líder de grup i dependre'n per classificar-se.





SUÈCIA AL PUNT DE MIRA





La victòria davant Grècia va deixar algun dubte. L'única ocasió que va tenir Grècia va acabar en gol, així que preocupa especialment la fragilitat defensiva. Tot i això, en aquella ocasió el davanter estava avançat i el gol no va pujar al marcador. Gràcies al gol de Sarabia de penal, Espanya va sumar els tres punts per afrontar el darrer partit amb una mica més de tranquil·litat.





Tot i això, davant hi haurà Suècia d'Isak i Ibrahimvoic. El mític davanter suec ha tornat a vestir la samarreta del seu país i lluitarà amb els seus companys per classificar-se de manera directa el mundial. I, per això, només els val guanyar. Una selecció que barreja experiència amb joventut i té les idees molt clares.





El partit serà definitiu. Guanyar o anar a la repesca a jugar-te tot a un partit i, molt probablement, a camp rival. Una situació que no sembla extremadament favorable i que Espanya vol evitar puntuant davant de Suècia.