Almenys 68 morts i 25 ferits durant un motí en una presó d'Equador

@EP





Durant l'últim motí que s'ha produït a la presó de Guayaquil, a l'Equador, han mort almenys 68 presos i 25 més han resultat ferits. Es tracta de la presó més poblada de tota la ciutat.





La Fiscalia de l'Equador ha explicat que ha estat un incident que, actualment, ja està sota control i que ha passat al pavelló 2 del recinte. Tot i això, aquestes informacions eren contradictòries a les quals havia donat el portaveu de la presidència que assegurava que hi havia enfrontaments entre presos de diversos pavellons.





A més, el portaveu ha assegurat que el president està liderant un gabinet per poder abordar la crisi i que ha convidat diverses persones com a activistes o membres de societat civil perquè puguin fer una xerrada dins de la pressió per intentar rebaixar tensions i que aquestes situacions no se segueixin produint.





Les primeres informacions afirmen que han mort 68 persones i que 25 més haurien resultat ferides. Han explicat que el pavelló 2 es trobava sense capitost i que els presos han intentat aconseguir el control.





En aquell moment hi havia més de 700 persones al pavelló i el sistema d'il·luminació va quedar completament destruït. A més, no van utilitzar únicament armes i detonacions, sinó que també van intentar asfixiar presos i cremar matalassos.





De fet, diverses persones van utilitzar les xarxes socials per poder alertar de la situació que s'estava vivint dins de la presó i van demanar que hi intervinguessin els policies militars. A les alertes informaven que presos d'un altre pavelló estaven intentant accedir al pavelló 2 i que havia fet caure portes i parets.