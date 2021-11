@EP





La Conferència de Canvi Climàtic de l'ONU s'ha allargat un dia més del previst. El president va haver de fer una pròrroga perquè els països poguessin assolir un acord i sortir amb conclusions per intentar evitar que el canvi climàtic empitjori la situació que es viu a la Terra.





En aquest sentit, els països han aconseguit arribar a un acord en què es fa una crida a tothom per deixar d'utilitzar el carbó com a combustible i en què es pretén mantenir l'objectiu de limitar l'escalfament global 1,5ºC a final de segle.





Però no s'han quedat aquí, sinó que també han acordat donar-li un impuls més gran a l'acció climàtica. Per això, han aprovat una sèrie de regles per crear un marc de treball per als mercats globals de carboni.





LA VERSIÓ FINAL DEL DOCUMENT





El document final es diu Paquet Climàtic de Glasgow i recull totes les propostes aprovades, malgrat que la Xina i l'Índia, dos dels principals països que emeten els gasos amb efecte d'hivernacle, s'havia oposat a l'acord. Per tant, el pacte inclou la reducció del carbó i els subsidis a combustibles fòssils, a més d'emplaçar la COP27, ha adoptat nous objectius climàtics.





En aquest sentit, els experts no han vist assegurar que fos possible l'objectiu de mantenir l'escalfament per sota de l'1,5ºC. Tot i això, des d'alguns sectors activistes sí que s'han pronunciat sobre els acords i els han criticat en considerar que hi ha una manca de compromís de finançament per part dels països rics.





ALGUNS PAÏSOS CRITIQUEN LA COP26





Mèxic i Lichtenstein han alçat la veu per criticar la cimera de Glasgow. Consideren que no ha estat ni inclusiva ni transparent i també han volgut lamentar que els acords aconseguits han estat poc ambiciosos, malgrat la victòria obtinguda de posar fi a l'ús dels combustibles fòssils.





A més, Illes Marshall o les Illes Fiji també han volgut mostrar el seu desacord amb el que ha passat a la COP26 i per rebaixar de tal manera les expectatives que es tenien en un primer moment. Després de més de dues setmanes de negociació, consideren que s'ha deixat tot per a última hora i sense debatre cap dels temes, cosa que creuen que està perjudicant els estats més petits.





MÉS ACORDS DINS DEL PACTE





A més de posar fi a l'ús dels combustibles fòssils, el text també ha volgut matisar que és important que els països retallin les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle el 2030 i que es pugui complir aquest objectiu de mantenir l'escalfament global per sota d'1,5ºC. Els ministres i els negociadors s'han mostrat a favor de reduir els combustibles bruts i han assegurat que es farà aquest esforç per accelerar la reducció del carbó.





Aquest paquet de Glasgow i totes les mesures que conté han estat en dubte fins a l'últim moment. Fins i tot el president va haver de demanar una pròrroga perquè l'Índia i la Xina no estaven d'acord amb la inclusió d'algunes normes com reduir el carbó i no eliminar-lo de manera immediata.





Finalment, aquest paquet també ajudarà que els països en desenvolupament puguin duplicar el finançament el 2025 per poder adaptar-se a totes les noves mesures que s'estan prenent. Tot i això, el gran èxit d'aquesta COP26 ha estat la reducció del carboni de les societats.