Ximo Puig reestructura la nova executiva del PSPV; més reduïda i amb més joves i dones

@EP





El president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha dissenyat una nova executiva per al partit més reduïda, amb més homes que dones i la incorporació de perfils joves, alcaldes i representants del govern autonòmic, juntament amb dos fitxatges del món de l'esport i la universitat. Fora de l'executiva, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, és l'escollida per al lloc simbòlic de presidenta del PSPV-PSOE.







A l'executiva que surt del XIV Congrés a Benidorm destaca la incorporació de diversos afins a l'exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, com l'exdelegat del Govern Juan Carlos Fulgencio (secretari de Seguretat i Protecció Civil); l'alcalde de Burjassot, Rafa Garcia (Coordinació amb les Diputacions), que es va enfrontar a Puig el 2017 per al lloc de secretari general; la regidora de València Elisa Valía en Economia Circular i l'exregidora Maite Girau en Serveis Socials.





Puig ha acabat amb hores d'incertesa entre els afins a l'exministre Ábalos, un nucli que estava pendent d'un acord amb la direcció per a la incorporació d'alguns dels seus delegats i que fins i tot s'ha sorprès que "a última hora" els haurien dit inicialment que no, encara que al final ha optat per la integració.





Al marge d'aquest sector, dues de les incorporacions destacades són la del president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, també alcalde d'Elda, com a secretari de Relacions Institucionals i del senador i catedràtic Javier de Lucas en Drets Humans, Migracions i Reforma Constitucional.





Per a la integració de l'executiva hi haurà dos dels membres valencians de la comissió sortint: Andrés Perelló com a secretari d'Aliances Mediterrànies i Susana Ros com a secretària contra la Violència de Gènere.





ENTREN ALCALDES I DIVERSOS JOVES





Entren a més els alcaldes de Sagunt, Darío Moreno, a Reindustrialització; Elx, Carlos González, a Grans Ciutats; el de Paterna, Juan Antonio Sagredo, a Política Municipal; la de la Vall d'Uixó, Tania Baños, a Estratègia i Acció Electoral, i el de Gandia, José Manuel Prieto, a Cultura i Política Lingüística, aquests darrers dins l'objectiu de renovar l'executiva amb representants joves.





Altres de les noves cares són les del secretari general del PSPV a Alacant, José Chulvi, com a secretari de Federalisme i Descentralització; els regidors de València Borja Sanjuán i Pilar Berabé a Estudis i Programes ia Esports, respectivament, el diputat nacional Vicent Sarrià a Relacions amb les Corts Generals i els diputats autonòmics Laura Soler i Pedro Ruiz en Discapacitat i Autonomia Personal i en Ciència, Recerca i Universitats. Damián López s'estrena al capdavant de la de LGTBI.





ENTREN MIQUEL SOLER I COLOMER





Paral·lelament, a l'executiva entren noms destacats de la Generalitat com Miquel Soler a la secretaria de Formació, Gestió del Talent i Recursos Humans, Toñi Serna a la de Transparència i Memòria Democràtica, Laura Soto a l'Habitatge, Roger Llanes a la d'Agricultura, Rebeca Torró a la de Transició Econòmica Justa, Rocío Briones a la d'Ocupació i Economia Social i Francesc Colomer a la de Turisme.