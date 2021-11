Això és el que no es va veure de l'acte de '#OtrasPolíticas'

@EP





L'acte a València entre Yolanda Díaz, Mònica Oltra, Mònica García i Ada Colau va tenir alguns incidents que no han quedat reflectits. S'esperava que alguns activistes fossin presents en aquest acte per reivindicar certs temes. Però abans d'entrar a la reunió les polítiques ja van rebre protestes.





Els primers van ser diversos transportistes que van intentar impedir-los el pas perquè no poguessin accedir al recinte. En el seu intent, també van començar a llençar ous, mentre estaven situats davant del teatre.





Un cop dins, l'acte transcorria amb normalitat, però aleshores unes dones s'han aixecat i han expressat algunes frases com “no sou classe obrera” o “reaccionàries”. La protesta realitzada ha durat una mica més de cinc minuts. Un grup de feministes que no s'han mostrat ni de bon tros d'acord amb aquest acte, ja que consideren que no són polítiques feministes i utilitzen el nom per tenir més visibilitat.





La veritat és que l'organització estava preparada per rebre alguna protesta, ja que l'aforament era lliure i podia assistir-hi qui volgués. Tot i això, hi ha hagut un moment en què s'ha plantejat l'opció de donar-los un micròfon perquè poguessin expressar-se, però finalment aquesta opció s'ha desestimat.





Finalment, el que és normal en els actes de polítics o en reunions obertes d'aquest tipus és que es facin algunes preguntes finals sobre el tema debatut o algun tema d'actualitat. Això no ha passat i els mitjans presents no han pogut preguntar ni saber l'opinió d'alguns temes que potser no s'han tocat durant la tertúlia.