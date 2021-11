Giró assegura que si la CUP no dona suport a els pressupostos del 2022 serà un debilitament de l'independentisme

@EP





El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha avisat que no comptar amb el suport de la CUP per aprovar el projecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2022 “només podria ser llegit com un debilitament de l'aspiració nacional majoritària a la plena sobirania” i a l'exercici de drets i llibertats.





Així ho defensa aquest diumenge en un article d'opinió publicat pel diari El Nacional, el mateix cap de setmana que les Assemblees Oberts Parlamentàries (AOP) de la CUP debaten sobre la negociació dels comptes abans de votar dilluns si presenten una esmena a la totalitat.





Així, el conseller ha apel·lat a la generositat, la responsabilitat, el diàleg i la pluralitat i "la necessitat de veure en aquests pressupostos l'ocasió de preservar el territori comú que estimula" l'acció política del Govern.





Ha cridat a la unitat dels tres partits independentistes amb representació al Parlament per aprovar els comptes en un exercici de responsabilitat per "no posar en perill els fonaments que sustenten les possibilitats de debat, de diàleg i de desacord" que comparteixen.





"Sabem de les nostres diferències, i volem que aquestes diferències no es perdin, perquè representen la diversitat de la gent i la riquesa del país" , ha afegit.





Ha defensat que aquests són uns pressupostos "extraordinàriament sensibles" amb la dimensió social, amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros destinada a polítiques socials.





ELS MILLORS COMPTES EN CIRCUMSTÀNCIES ACTUALS



Per a Giró, aquests Pressupostos no són els millors que podria tenir Catalunya, però ha matisat que sí que són "els millors presentats en la història de Catalunya i els millors en les circumstàncies actuals", ia més creu que són un reflex de la situació política catalana.





Segons el conseller, la representació independentista al Parlament és la millor situació política possible per poder preservar les aspiracions d'autodeterminació, “un bé que mereix ser protegit”.





Ha dit ser conscient "del perill que suposaria per a la causa que aparegués una esquerda" al si compartit de l'independentisme que, segons ell, s'ha de mantenir cohesionat per avançar cap a l'autodeterminació.