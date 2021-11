Mor un soldat polonès en disparar-se una arma accidentalment a la frontera amb Bielorússia

@EP





Un soldat polonès ha mort després que es disparés de manera accidental una arma de servei a la zona de la frontera amb Bielorússia. El portaveu de les forces de seguretat polonesa ha informat mitjançant Twitter d'aquest fet.





"Molt trista notícia. El soldat (...) va morir mentre estava de servei. La meva simpatia pels seus éssers estimats", ha escrit Zarin, alhora que ha remès a un comunicat de la brigada a què pertanyia el militar.







Per les informacions que s'han emès des de la brigada, no hi hauria terceres persones implicades en el succés. La frontera entre Bielorússia i Polònia continua sent un focus de conflicte on l'exèrcit polonès té desplegats gairebé 15.000 militars. De fet, fa una setmana que migrants irregulars intenten travessar la frontera, així que Polònia ha decidit imposar aquesta mesura d'aixecar el mur.





Des de fa mesos, Lituània, Letònia i Polònia estan denunciant que pateixen allaus de persones creuant de manera il·legal la frontera amb Bielorússia. De fet, han acusat directament Minsk d'aquesta crisi i asseguren que ho estan fent per desestabilitzar la Unió Europea.