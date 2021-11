Kiko Rivera es mostra contundent amb Isabel Pantoja: "No la trucaré més"

@CP





Kiko Rivera ha tornat a 'Sábado Deluxe' per parlar sense embuts de tots els temes d'actualitat en què està embolicat. Ha parlat sobre el retrobament amb la seva mare a Catntora i el que ha passat durant els darrers mesos perquè aquesta relació no sigui la mateixa.





"Després de la trobada amb ella, vaig fer una videotrucada amb la meva filla i es va tornar boja. Als dies la vaig trucar i li vaig dir que em volia asseure amb ella i que expliqués coses, però no a Cantora ni a casa meva, en un altre lloc. Es va posar a la defensiva, va deixar de ser la meva mare i va tornar a sortir Isabel Pantoja", ha assegurat Kiko Rivera. Per acabar, ha estat molt contundent. "Li vaig dir tot el que pensava i li vaig dir ja no et trucaré més", han estat les paraules de Kiko.





Davant d'aquesta bomba, els col·laboradors del programa van decidir continuar preguntant i Kiko Rivera ha decidit parlar sobre la conversa que va tenir amb la seva mare. "Tindria moltes coses a dir-te. Li vaig preguntar que per què treu el meu nom de les flors a l'aniversari del meu pare o allò del cotxe. Li vaig dir que m'ho podia explicar", va comentar.





Tot i això, Kiko Rivera ha assegurat que llença la tovallola amb la seva mare. "Jo m'he sentit millor demanant perdó a la meva mare, si ella no em vol demanar perdó és el seu problema", ha assegurat Kiko.