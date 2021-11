Puigdemont: "L'Estat català tindrà unes formes democràtiques que no seran una còpia a petita escala de l'Estat espanyol"

@EP





L'expresident de la Generalitat i membre electe de l'Assemblea de Representants del Consell per la República (CxRep), Carles Puigdemont, ha demanat aquest diumenge que la república catalana no sigui un calc de “la mal anomenada democràcia espanyola”.





En la seva intervenció durant la sessió constituent de l'Assemblea de Representants del CxRep a Canet-en-Roussillon (França), ha reivindicat la tasca de l'òrgan: "Estem demostrant per què volíem una república, i no era per calcar la mala democràcia espanyola , sinó estant inspirats per una vocació insubornable de radicalitat democràtica”.





Per a Puigdemont, una eventual Catalunya independent faria una aportació innovadora a la democràcia: "L'Estat català tindrà unes formes democràtiques que no seran una còpia a petita escala del que estem acostumats amb l'Estat espanyol", ha assegurat.





Ha assegurat que la lluita per avançar cap a la independència no és una tasca fàcil: "A vegades cal transitar per camins que no estan fressats, i algú els ha de fresar. Ens toca a nosaltres fer-ho".





Així, ha animat els membres de l'assemblea a reivindicar i reforçar el llegat de l'1-O: "Hem de recordar aquells que tenen poca memòria que aquesta és una lluita que ve de molt lluny i que anirà molt més lluny".