Les dones de Brussel·les es planten davant l'augment de violacions a bars i discoteques

@EP





Centenars de dones s'han concentrat a la plaça d'Albertine de Brussel·les per denunciar les agressions i la violència sexual que pateixen les dones a bars, restaurants i discoteques. Un boicot clar als llocs d'oci per mostrar els problemes que té la societat i als quals no s'hi fan front.





Les protestes a Brussel·les venen des de lluny. Les dades d'octubre han alertat que s'ha augmentat considerablement el cas de dones que han estat drogades o violades a bars i discoteques . Asseguren que les autoritats no s'estan prenent de debò aquest problema i que tampoc no li estan prestant l'atenció que necessiten.





A través de les xarxes socials han mobilitzat el #Balancetonbar, és a dir, denuncia el teu bar. És una crida perquè les dones s'uneixin a aquest moviment que serveix per defensar i condemnar els fets que passen a bars i discoteques. Per això, el moviment feminista de Brussel·les ha decidit sortir al carrer i fer-se escoltar.





A la capital de Bèlgica s'han ajuntat centenars de dones demanant que es posi fi a aquesta situació. Reconeixen que surten a la nit amb por i les dades les recolzen. Des d'octubre els casos de dones drogades i violades segueix augmentant als locals d'oci i denuncien que les autoritats es quedin aturades sense fer res.





Per això, han decidit parlar d'aquest problema a través de les xarxes socials i amb #Balancetonbar moltes dones han explicat la seva experiència, a més de sumar-se a aquest tipus de manifestacions per denunciar i evitar que aquestes situacions es continuïn produint cada nit.





Al vídeo de RTVE, els testimonis denuncien que els homes estan culpant les dones per estar ballant o bevent tranquil·lament. Per això, des de la concentració asseguren que han de deixar de drogar dones cada nit.





Gràcies a aquests moviments, a Brussel·les s'ha iniciat una investigació per posar fi a això, però des del moviment feminista consideren que no n'hi ha prou i que no s'estan prenent de debò la problemàtica.