Pecco Bagnaia guanya el GP de València a l'últim gran premi de Valentino Rossi

Francesco Bagnaia ha acabat el mundial amb magnificència. L'única pega que se li pot posar és la caiguda al gran premi de l'Emília Romagna perquè tota la resta ho ha fet de manera sublim. Des que a Aragó aconseguís la pole i guanyés amb Marc Márquez enganxat a la roda, l'italià ha estat imparable. Primer a Aragó, San Marino, Portugal i València, al podi a Austin i l'única taca la de la cursa on Quartararo va guanyar el títol.





A València ha tornat a demostrar que és el pilot més en forma del mundial amb la moto més dominant en aquest final de campionat. Ha estudiat Jorge Martín durant mitja carrera i quan li ha passat ja ha posat quatre dècimes entre tots dos que feien impossible que el madrileny pogués recuperar la posició. Finalment, Martín ha estat segon i Jack Miller ha tancat el darrer podi de l'any.





Per darrere, a més de cinc segons ha entrat Joan Mir amb la Suzuki que ha acabat amb molts problemes de pneumàtics i a punt ha estat Quartararo d'arrabassar-li aquesta posició. Darrere seu han entrat Zarco, Binder, Bastianini i Aleix Espargaró.





A la desena posició ha acabat Valentino Rossi. El gran protagonista del dia. S'acomiadava del mundial de MotoGP després de més de dues dècades competint sobre una moto. L'italià ho ha tornat a deixar tot a la pista com ha fet sempre, però no ha pogut acabar més enllà de la desena posició. Tot i això, tot va més enllà i el llegat que deixa Valentino és històric.





La resta dels espanyols no han tingut una gran sort. Álex Márquez ha acabat en la posició número 13, Lecuona a la 14, Viñales a la 15 i Rins ha caigut mentre intentava perseguir les Ducati i lluitar per la victòria. A més, els dos pilots d'Honda, Pol Espargaró i Marc Márquez no han pogut prendre la sortida del gran premi a causa dels seus problemes físics respectius.