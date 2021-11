La meitat de la població que no ha rebut la vacuna a Alemanya va votar la ultradreta

@EP





La vacunació a Alemanya no funciona a la velocitat que s'esperava. Alguns ciutadans alemanys no les tenen totes respecte a l'efectivitat de la vacuna i ha decidit que no vacunar-se amb cap de les opcions possibles.





Tot i això, les dades també reflecteixen una altra dada curiosa. La meitat de les persones que han decidit no administrar-se cap dosi de les vacunes possibles van votar la ultradreta durant les darreres eleccions a Alemanya.





A més, una altra de les dades que es desprenen d'aquest gràfic és, tal com indica, Emilio Ordiz, que els verds són el partit amb un nivell menor de votants que no han rebut la vacuna. Un gràfic que mostra a grans trets la situació complicada que torna a viure Alemanya davant la nova pujada de casos de covid.





Per això, Angela Merkel està fent una crida a tota la població perquè reconsideri la seva opció de no vacunar-se i prengui les seves dosis corresponents. Consideren que les vacunes són una de les solucions per poder combatre el virus.