Alejandro Fernández està convençut que el PP recuperarà forces a les pròximes eleccions catalanes

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que està convençut que el partit "recuperarà posicions" a les eleccions municipals a Catalunya previstes per al 2023.







Ho ha comentat durant la seva intervenció al tancament de l'Escola de Tardor del PP Barcelona a Castelldefels (Barcelona), juntament amb la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra.





Ha qualificat el PP com "el partit de les millors alcaldesses d'Espanya", pioneres per ser-ho quan no era comú ser dona i ocupar càrrecs de poder, i ha defensat que la millor escola per a un polític és el municipalisme, on diu que el PP troba la raó de ser.