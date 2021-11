Samaranch demana unitat perquè la candidatura de Barcelona-Pirineus dels Jocs Olímpics d'Hivern tiri endavant

@EP





El membre del Comitè Olímpic Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, ha considerat que és necessària la "unitat" perquè la candidatura de Barcelona-Pirineus dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 tiri endavant.





"Si no hi ha unitat entre totes les institucions implicades i la societat civil, no cal ni començar", ha avisat en una entrevista a COPE recollida per Europa Press aquest dissabte, i ha afegit que la manca d'aquesta unitat suposarà, segons ell, mal i perdre temps i diners.





Ha afirmat estar d'acord amb la CUP a discutir, arribar a acords i consultar amb el territori "sempre que es faci abans de presentar la candidatura".





En aquest sentit, ha explicat que la decisió sobre els Jocs d'Hivern de 2030 es prendrà probablement a la reunió que el Comitè Olímpic Internacional (Coi) celebrarà a mitjans de l'any 2023 a l'Índia, per la qual cosa la candidatura hauria d'estar preparada” com a molt tard a la tardor de 2022".





I ha defensat la capacitat de la capital catalana per acollir aquesta edició, després de fer-ho el 1992: “Barcelona continua sent una de les marques més potents i importants i no ha demanat el valor a nivell internacional”.





En preguntar-li pels factors mediambientals, ha recordat que el Comitè Olímpic Internacional no es pot permetre celebrar uns Jocs "que no siguin mediambientalment sostenibles" , i que per aquest motiu la candidatura haurà d'incloure un informe sobre les condicions de temperatura i neu que pot tenir el Pirineu en els pròxims 20 anys.





PEQUÍN 2022





En aquest sentit, ha afirmat que els Jocs d'Hivern de Pequín que començaran el 4 de febrer suposaran "un abans i un després" a l'aspecte mediambiental.





Pel que fa a les restriccions derivades de la covid 19, ha explicat que no serà obligatori vacunar-se, però que els atletes que no tinguin la pauta completa de vacunació hauran de passar 21 dies a un hotel seleccionat pel país i pagat per l'atleta.





"Tothom anirà vacunat, perquè és un tema de respecte als companys i els amfitrions", ha assegurat, a excepció d'atletes que no es puguin vacunar per motius mèdics.