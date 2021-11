Pedro Sánchez es compromet a aprovar, negociar i acordar un nou sistema de finançament autonòmic

@EP





El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès a la cloenda del 14è Congrés Nacional del PSPV-PSOE a "aprovar, negociar i acordar" un nou sistema de finançament autonòmic.





Així ho ha manifestat Sánchez al final de la seva intervenció en la clausura del conclave dels socialistes valencians, als quals ha garantit que la Comunitat Valenciana comptarà amb recursos per mantenir la “cohesió social dels ciutadans” mentre no s'aprova el nou model de finançament.





Sánchez ha reivindicat que el Govern d'Espanya "estarà en aquesta tasca" i ha indicat que el sistema de finançament autonòmic és necessari per mantenir l'estat del benestar.





Pedro Sánchez ha recordat que a les conferències de presidents autonòmics va poder "descobrir la persona" a més del polític i ha posat l'exemple de Ximo Puig. Ha destacat la "via valenciana" del seu govern del Botànic i que "la Comunitat està en millors condicions que mai per poder rellançar la seva activitat econòmica i la creació d'ocupació".





"CICATRIUS DE LA PANDÈMIA"





En matèria sanitària ha posat en valor el sistema "vigorós i fort" de la Generalitat Valenciana, ja que "un del primer que va fer va ser derogar el copagament farmacèutic i revertir la privatització de la sanitat pública". "Això es diu socialdemocràcia", ha dit.





És una cosa que ha lligat amb les "cicatrius" que deixa la pandèmia, com la salut mental, i per això ha advocat perquè tant aquesta àrea com la salut bucodental formin part de l'atenció mèdica universal: "Aquest govern està compromès a acabar amb aquests silencis, amb accions i recursos".





A partir d'aquí, Sánchez ha recordat que els partits estan per “servir les persones que necessiten la política per protegir-se i prosperar”. "Per ells i per a ells governem", ha proclamat, i ha assegurat que el seu govern protegeix els treballadors "com mai abans" a Espanya.





En clau política ha sostingut que si hi ha un partit important al panorama nacional és el PSOE --"mai fallem als espanyols"-- i ha reivindicat que mantinguin les sigles 142 anys després davant d'una dreta que "ha canviat i mutat".





Això demostra, al seu parer, que la socialdemocràcia gaudeix de bona salut i és imprescindible per "el temps que ha de venir". "Compteu sempre amb el suport de la comissió executiva federal i amb el meu propi" , ha traslladat als socialistes valencians.





"LA DRETA VA UTILITZAR LA PANDÈMIA"





En clau nacional, Sánchez ha criticat la dreta i ha considerat que "va utilitzar la pandèmia per intentar desgastar el Govern d'Espanya", i els ha retret que no considerin la marxa de la vacunació un "èxit col·lectiu d'Espanya".





Per a Sánchez, la vacunació i la resposta de la societat espanyola a la pandèmia és "el millor exemple de patriotisme", i ha remarcat el seu "absolut orgull" per sortir fora d'Espanya i que la gent es pregunti "Com és possible?" que el país hagi aconseguit gairebé el 90% de la població diana vacunada. També ha remarcat que el Govern va començar a donar vacunes a països més desafavorits quan la vacunació a Espanya estava encara al 50% de la població.





A més, malgrat que el Govern "no és infal·lible", ha defensat la cogovernança que ha aplicat durant aquests 20 mesos de pandèmia en lloc de "tancar-se en una torre d'ivori" per decidir-ho tot des d'allà.





Durant el seu discurs, d'aproximadament mitja hora, Sánchez ha repassat algunes mesures del Govern com la llei de teletreball, els ERTEs, la gestió de fons europeus i la llei de mort digna i ha apuntat alguns objectius com la cura de la salut mental.





Així, ha qualificat que hi ha una "emergència" en aquest sentit i que tant la salut mental com la bucodental han de formar part de l'atenció mèdica universal. "El dolor mental no és un patiment personal, no és un problema de cadascú, sinó un patiment social que exigeix una resposta social", ha afirmat, i ha remarcat que el govern està "compromès a acabar amb aquest silenci".